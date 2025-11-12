Μήνυση $5 εκατ. κατά της Qatar Airways: 3χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ από σοκολάτα που της έδωσε αεροσυνοδός

Τη μήνυση υπέβαλε η μητέρα του κοριτσιού που βρισκόταν μαζί του στην πτήση - Ισχυρίζεται πως είχε ενημερώσει το πλήρωμα του αεροσκάφους, που εκτελούσε πτήση από την Ουάσινγκτον προς την Ινδία, για την αλλεργία της κόρης της στα γαλακτοκομικά