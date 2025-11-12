Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Μήνυση $5 εκατ. κατά της Qatar Airways: 3χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ από σοκολάτα που της έδωσε αεροσυνοδός
Μήνυση $5 εκατ. κατά της Qatar Airways: 3χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ από σοκολάτα που της έδωσε αεροσυνοδός
Τη μήνυση υπέβαλε η μητέρα του κοριτσιού που βρισκόταν μαζί του στην πτήση - Ισχυρίζεται πως είχε ενημερώσει το πλήρωμα του αεροσκάφους, που εκτελούσε πτήση από την Ουάσινγκτον προς την Ινδία, για την αλλεργία της κόρης της στα γαλακτοκομικά
Μήνυση κατά της Qatar Airways, υπέβαλε μια μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτειές, υποστηρίζοντας ότι η τρίχρονη κόρη της, που έχει σοβαρή αλλεργία στα γαλακτοκομικά, κατέληξε σε μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σοκ που υπέστη, όταν μια αεροσυνοδός της έδωσε μια σοκολάτα Kit Kat κατά τη διάρκεια πτήσης τον περασμένο Απρίλιο.
Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε στις 31 Οκτωβρίου και δημοσιεύθηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Independent, το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Απριλίου, κατά τη διάρκεια πτήσης της Qatar Airways από την Ουάσινγκτον προς την Ινδία. Η μητέρα υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει πολλές φορές το πλήρωμα ότι η κόρη της είναι αλλεργική στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Όπως αναφέρεται στη μήνυση, το παιδί φέρεται να έλαβε τη σοκολάτα από αεροσυνοδό την ώρα που η μητέρα του βρισκόταν στην τουαλέτα, παρότι το πλήρωμα είχε ήδη ενημερωθεί για την αλλεργία. Όταν επέστρεψε στη θέση της, βρήκε τη μικρή να τρώει την σοκολάτα και ζήτησε εξηγήσεις από την αεροσυνοδό, η οποία, σύμφωνα με τη μήνυση, «υποβάθμισε τις ανησυχίες» της.
Λίγο αργότερα, η τρίχρονη υπέστη σοβαρό αναφυλακτικό σοκ. Βλέποντας την κατάσταση της κόρης της να επιδεινώνεται, η μητέρα αναγκάστηκε να της χορηγήσει αδρεναλίνη, ενώ – όπως υποστηρίζει – το πλήρωμα δεν παρείχε καμία βοήθεια ούτε επικοινώνησε με ιατρικό προσωπικό.
«Θα περίμενε κανείς ότι θα ενεργούσαν άμεσα, ζητώντας ιατρική βοήθεια ή κάνοντας αναγγελία για γιατρό στο αεροσκάφος, αλλά ήταν αδιάφοροι, σχεδόν απαθείς», δήλωσε ο δικηγόρος της μητέρας και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή, εν δυνάμει θανατηφόρα κατάσταση».
Μετά την προσγείωση, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για δύο ημέρες πριν σταθεροποιηθεί.
Στη μήνυσή της, η μητέρα αναφέρει ότι η κόρη της «είχε έντονους πόνους, αγωνία και ψυχολογική ταλαιπωρία» εξαιτίας της σοκολάτας που της δόθηκε, και ότι πιθανότατα θα αντιμετωπίσει μακροχρόνιες συνέπειες. Η αποζημίωση που ζητά, αγγίζει τα 5 εκατομμύρια δολάρια, συν τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων.
Μέχρι στιγμής, η Qatar Airways δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις κατηγορίες.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε στις 31 Οκτωβρίου και δημοσιεύθηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Independent, το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Απριλίου, κατά τη διάρκεια πτήσης της Qatar Airways από την Ουάσινγκτον προς την Ινδία. Η μητέρα υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει πολλές φορές το πλήρωμα ότι η κόρη της είναι αλλεργική στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Όπως αναφέρεται στη μήνυση, το παιδί φέρεται να έλαβε τη σοκολάτα από αεροσυνοδό την ώρα που η μητέρα του βρισκόταν στην τουαλέτα, παρότι το πλήρωμα είχε ήδη ενημερωθεί για την αλλεργία. Όταν επέστρεψε στη θέση της, βρήκε τη μικρή να τρώει την σοκολάτα και ζήτησε εξηγήσεις από την αεροσυνοδό, η οποία, σύμφωνα με τη μήνυση, «υποβάθμισε τις ανησυχίες» της.
Λίγο αργότερα, η τρίχρονη υπέστη σοβαρό αναφυλακτικό σοκ. Βλέποντας την κατάσταση της κόρης της να επιδεινώνεται, η μητέρα αναγκάστηκε να της χορηγήσει αδρεναλίνη, ενώ – όπως υποστηρίζει – το πλήρωμα δεν παρείχε καμία βοήθεια ούτε επικοινώνησε με ιατρικό προσωπικό.
«Θα περίμενε κανείς ότι θα ενεργούσαν άμεσα, ζητώντας ιατρική βοήθεια ή κάνοντας αναγγελία για γιατρό στο αεροσκάφος, αλλά ήταν αδιάφοροι, σχεδόν απαθείς», δήλωσε ο δικηγόρος της μητέρας και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή, εν δυνάμει θανατηφόρα κατάσταση».
Μετά την προσγείωση, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για δύο ημέρες πριν σταθεροποιηθεί.
Στη μήνυσή της, η μητέρα αναφέρει ότι η κόρη της «είχε έντονους πόνους, αγωνία και ψυχολογική ταλαιπωρία» εξαιτίας της σοκολάτας που της δόθηκε, και ότι πιθανότατα θα αντιμετωπίσει μακροχρόνιες συνέπειες. Η αποζημίωση που ζητά, αγγίζει τα 5 εκατομμύρια δολάρια, συν τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων.
Μέχρι στιγμής, η Qatar Airways δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις κατηγορίες.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα