Έρευνα για την κλοπή αρχαιοτήτων στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού – Άρπαξαν αγάλματα της Αφροδίτης
Έρευνα για την κλοπή αρχαιοτήτων στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού – Άρπαξαν αγάλματα της Αφροδίτης
Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι κλάπηκαν έργα από την πτέρυγα με τα έργα ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής
Οι συριακές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα μετά την κλοπή αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων αγάλματα της Αφροδίτης, από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού, δήλωσε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος κοντά στη διεύθυνση του μουσείου.
«Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.
Πρόσθεσε πως «καταγραφή όλων των αρχαιολογικών αντικειμένων βρίσκεται σε εξέλιξη».
Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας επιβεβαίωσε και αυτή την έναρξη της έρευνας.
Δεν διευκρίνισε ποια ήταν τα αντικείμενα που κλάπηκαν, αλλά περιορίστηκε να προσθέσει πως έλαβε «άμεσα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συλλογών και να ενισχύσει το σύστημα προστασίας και επιτήρησης στο εσωτερικό του μουσείου».
Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, άγνωστοι διέρρηξαν το μουσείο όπου εκτίθενται έργα μεγάλης αξίας της συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αξιωματούχος της διοίκησης των μουσείων διευκρίνισε ανωνύμως στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κλάπηκαν «έξι ρωμαϊκά αγάλματα» της Αφροδίτης, μερικά φτιαγμένα από μάρμαρο. Χθες, άλλος αξιωματούχος είχε πει πως κλάπηκαν έξι ράβδοι χρυσού.
Η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε στη λεγόμενη κλασική πτέρυγα, μία από τις σημαντικότερες του μουσείου, όπου εκτίθενται ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από συριακούς αρχαιολογικούς τόπους.
Το κτήριο είχε γλιτώσει από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα (2011-2014).
Η συλλογή του από δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα περιλαμβάνει από προϊστορικά εργαλεία μέχρι ελληνορωμαϊκά αγάλματα ή αντικείμενα ισλαμικής τέχνης.
Στη διάρκεια του πολέμου, αρχαιολογικοί τόποι βομβαρδίστηκαν, μουσεία λεηλατήθηκαν και δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά αντικείμενα κλάπηκαν, αποφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε λαθρεμπόρους.
«Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.
Πρόσθεσε πως «καταγραφή όλων των αρχαιολογικών αντικειμένων βρίσκεται σε εξέλιξη».
Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας επιβεβαίωσε και αυτή την έναρξη της έρευνας.
Δεν διευκρίνισε ποια ήταν τα αντικείμενα που κλάπηκαν, αλλά περιορίστηκε να προσθέσει πως έλαβε «άμεσα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συλλογών και να ενισχύσει το σύστημα προστασίας και επιτήρησης στο εσωτερικό του μουσείου».
Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, άγνωστοι διέρρηξαν το μουσείο όπου εκτίθενται έργα μεγάλης αξίας της συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αξιωματούχος της διοίκησης των μουσείων διευκρίνισε ανωνύμως στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κλάπηκαν «έξι ρωμαϊκά αγάλματα» της Αφροδίτης, μερικά φτιαγμένα από μάρμαρο. Χθες, άλλος αξιωματούχος είχε πει πως κλάπηκαν έξι ράβδοι χρυσού.
Η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε στη λεγόμενη κλασική πτέρυγα, μία από τις σημαντικότερες του μουσείου, όπου εκτίθενται ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από συριακούς αρχαιολογικούς τόπους.
Το κτήριο είχε γλιτώσει από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα (2011-2014).
Η συλλογή του από δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα περιλαμβάνει από προϊστορικά εργαλεία μέχρι ελληνορωμαϊκά αγάλματα ή αντικείμενα ισλαμικής τέχνης.
Στη διάρκεια του πολέμου, αρχαιολογικοί τόποι βομβαρδίστηκαν, μουσεία λεηλατήθηκαν και δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά αντικείμενα κλάπηκαν, αποφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε λαθρεμπόρους.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα