Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό - Τουλάχιστον 37 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, δείτε βίντεο
Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό - Τουλάχιστον 37 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, δείτε βίντεο
Το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγάκι και βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να πέσει στον γκρεμό
Τουλάχιστον 37 άτομα έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τετάρτης (12/11) και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ocona της Αρεκίπα του νότιου Περού.
Η κυβέρνηση της Αρεκίπα ανέφερε στα social media ότι 26 τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη, τρία από τα οποία βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Μεταξύ των θυμάτων ήταν 36 άτομα που έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και ένα άλλο άτομο που πέθανε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Walther Oporto, περιφερειακό υπεύθυνο υγείας της Αρεκίπα, ο οποίος επικαλέστηκε πληροφορίες από πυροσβέστες που βρέθηκαν στον τόπο του ατυχήματος.
Το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγάκι και βγήκε από το δρόμο, πέφτοντας σε γκρεμό, ανέφερε ο Oporto σε τηλεοπτική συνέντευξη.
