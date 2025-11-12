Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Κάθειρξη 20 ετών στην πρώην πρώτη κυρία της Γκαμπόν και τον γιο της για υπεξαίρεση και διαφθορά
Κάθειρξη 20 ετών στην πρώην πρώτη κυρία της Γκαμπόν και τον γιο της για υπεξαίρεση και διαφθορά
Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 100 εκατομμυρίων φράγκων CFA (περίπου 177.000 δολάρια), ενώ ο γιος υποχρεώθηκε να καταβάλει επιπλέον 1,2 τρισεκατομμύρια φράγκα CFA (περίπου 2,1 δισ. δολάρια) ως αποζημίωση στο κράτος
Σε ποινή κάθειρξης 20 ετών καταδικάστηκαν η πρώην πρώτη κυρία της Γκαμπόν, Σιλβία Μπόνγκο, και ο γιος της, Νουρεντίν Μπόνγκο, μετά από δίωρη δίκη για υπεξαίρεση και διαφθορά.
Το δικαστήριο της Λιμπρεβίλ τους έκρινε ενόχους το βράδυ της Τρίτης, ενώ και οι δύο δικάστηκαν ερήμην. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 100 εκατομμυρίων φράγκων CFA (περίπου 177.000 δολάρια), ενώ ο Νουρεντίν υποχρεώθηκε να καταβάλει επιπλέον 1,2 τρισεκατομμύρια φράγκα CFA (περίπου 2,1 δισ. δολάρια) ως αποζημίωση στο κράτος της Γκαμπόν.
Μητέρα και γιος κατηγορήθηκαν ότι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση υγείας του προέδρου Αλί Μπόνγκο, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό το 2018, για να ασκήσουν εξουσία και να αποκομίσουν προσωπικά οικονομικά οφέλη. Οι ίδιοι είχαν απορρίψει τις κατηγορίες πριν από τη δίκη, κάνοντάς λόγο για «δικαστική φάρσα».
Ο Αλί Μπόνγκο ανετράπη τον Αύγουστο του 2023 με στρατιωτικό πραξικόπημα υπό τον Μπρις Ολιγκί Νγκουεμά, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος της χώρας.
Μετά την ανατροπή του, η Σιλβία και ο Νουρεντίν Μπόνγκο παρέμειναν υπό κράτηση για 20 μήνες, προτού αφεθούν ελεύθεροι τον Μάιο και τους επιτραπεί να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για ιατρικούς λόγους. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δεν διώκεται ποινικά και, σύμφωνα με τις αρχές, είναι ελεύθερος να κινείται.
Ο κρατικός εισαγγελέας της Γκαμπόν, Έντι Μινάνγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η απουσία των δύο κατηγορουμένων από τη δίκη προκάλεσε «έκπληξη» στις αρχές.
Η διαδικασία, πάντως, συνεχίζεται για εννέα ακόμη κατηγορούμενους, πρώην συνεργάτες της οικογένειας Μπόνγκο, με την εκδίκαση των υποθέσεών τους να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή.
Η οικογένεια Μπόνγκο κυβέρνησε την Γκαμπόν για περισσότερο από μισό αιώνα — ο Ομάρ Μπόνγκο παρέμεινε στην εξουσία επί 42 χρόνια, ενώ ο γιος του, Αλί Μπόνγκο, ηγήθηκε της χώρας για 14 χρόνια έως το πραξικόπημα. Παρά τον πλούτο της χώρας σε πετρέλαιο, περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων της Γκαμπόν ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Το δικαστήριο της Λιμπρεβίλ τους έκρινε ενόχους το βράδυ της Τρίτης, ενώ και οι δύο δικάστηκαν ερήμην. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 100 εκατομμυρίων φράγκων CFA (περίπου 177.000 δολάρια), ενώ ο Νουρεντίν υποχρεώθηκε να καταβάλει επιπλέον 1,2 τρισεκατομμύρια φράγκα CFA (περίπου 2,1 δισ. δολάρια) ως αποζημίωση στο κράτος της Γκαμπόν.
Μητέρα και γιος κατηγορήθηκαν ότι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση υγείας του προέδρου Αλί Μπόνγκο, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό το 2018, για να ασκήσουν εξουσία και να αποκομίσουν προσωπικά οικονομικά οφέλη. Οι ίδιοι είχαν απορρίψει τις κατηγορίες πριν από τη δίκη, κάνοντάς λόγο για «δικαστική φάρσα».
Ο Αλί Μπόνγκο ανετράπη τον Αύγουστο του 2023 με στρατιωτικό πραξικόπημα υπό τον Μπρις Ολιγκί Νγκουεμά, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος της χώρας.
Μετά την ανατροπή του, η Σιλβία και ο Νουρεντίν Μπόνγκο παρέμειναν υπό κράτηση για 20 μήνες, προτού αφεθούν ελεύθεροι τον Μάιο και τους επιτραπεί να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για ιατρικούς λόγους. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δεν διώκεται ποινικά και, σύμφωνα με τις αρχές, είναι ελεύθερος να κινείται.
Ο κρατικός εισαγγελέας της Γκαμπόν, Έντι Μινάνγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η απουσία των δύο κατηγορουμένων από τη δίκη προκάλεσε «έκπληξη» στις αρχές.
Η διαδικασία, πάντως, συνεχίζεται για εννέα ακόμη κατηγορούμενους, πρώην συνεργάτες της οικογένειας Μπόνγκο, με την εκδίκαση των υποθέσεών τους να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή.
Η οικογένεια Μπόνγκο κυβέρνησε την Γκαμπόν για περισσότερο από μισό αιώνα — ο Ομάρ Μπόνγκο παρέμεινε στην εξουσία επί 42 χρόνια, ενώ ο γιος του, Αλί Μπόνγκο, ηγήθηκε της χώρας για 14 χρόνια έως το πραξικόπημα. Παρά τον πλούτο της χώρας σε πετρέλαιο, περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων της Γκαμπόν ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Ειδήσεις σήμερα
Πώς στήθηκε η απάτη με τα πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ: Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα ψευδή τιμολόγια «margin scheme»
Περιμένοντας τη δεύτερη μεταμόσχευση πνεύμονα «έφυγε» η Αναστασία Τασούλα - Συγκινεί η ιστορία της 27χρονης με την κυστική ίνωση
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Πώς στήθηκε η απάτη με τα πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ: Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα ψευδή τιμολόγια «margin scheme»
Περιμένοντας τη δεύτερη μεταμόσχευση πνεύμονα «έφυγε» η Αναστασία Τασούλα - Συγκινεί η ιστορία της 27χρονης με την κυστική ίνωση
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα