Γερμανία: Συνελήφθη μέλος των «Πολιτών του Ράιχ» που σχεδίαζε επιθέσεις κατά των Σολτς και Μέρκελ

Ένας γερμανο-πολωνός πολίτης συνελήφθη στη, με τις εισαγγελικές αρχές να τον κατηγορούν ότι σχεδίαζε επιθέσεις κατά πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων οι πρώην καγκελάριοικαιΗ ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε την Τρίτη τη σύλληψη ενός άνδρα τα στοιχεία του οποίου δίνονται ως, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον Γερμανών πολιτικών. Σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα, μεταξύ των προσώπων που αποτελούσαν πιθανούς στόχους ήταν οι πρώην καγκελάριοικαιΟι αρχές εξετάζουν ενδείξεις ότι ο συλληφθείς ενδέχεται να ανήκει στο δίκτυο των, ενός ευρέως και συνωμοσιολογικού κινήματος ακροδεξιάς προέλευσης που αμφισβητεί τη νομιμότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε υποθέσεις σχεδίων για δολοφονίες και πραξικοπήματα. Πηγές της έρευνας, ωστόσο, σημειώνουν ότι ο ύποπτος φαίνεται να είναι «μεμονωμένο άτομο».συνελήφθη τη Δευτέρα στοτης δυτικής Γερμανίας και θα προσαχθεί ενώπιον δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει για την προφυλάκισή του. Από τον Ιούνιο του 2025, όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές πηγές, ο ύποπτος καλούσε μέσω του σκοτεινού διαδικτύου (dark web) «σε επιθέσεις εναντίον πολιτικών, δημόσιων υπαλλήλων και προσώπων δημοσίου βίου στη Γερμανία».Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο ύποπτος δημοσιοποιούσε ονόματα πιθανών στόχων, εξέδιδε «καταδίκες σε θάνατο», διέδιδε οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών συσκευών και ζητούσε συνεισφορές σε κρυπτονομίσματα για την καταβολή «αμοιβών» δολοφονιών. Η εισαγγελία δεν έχει διευκρινίσει αν ο κατηγορούμενος διέθετε όπλα ή εκρηκτικά για την υλοποίηση των απειλών.Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν συνεργούς ή ευρύτερα δίκτυα που ενδέχεται να εμπλέκονται στο σχεδιασμό των επιθέσεων.