Ο τυφώνας Καλμάγκι αποκάλυψε αρχαίο ναυάγιο στο Βιετνάμ - Δείτε βίντεο
Πρόκειται για ένα πλοίο μήκους τουλάχιστον 17,4 μέτρων φτιαγμένο από ξύλο και χρονολογείται περίπου μεταξύ του 14ου και του 16ου αιώνα
Η σοβαρή παράκτια διάβρωση που προκάλεσε ο τυφώνας Καλμάγκι αποκάλυψε ένα ναυάγιο αιώνων στην Αρχαία πόλη Χόι Αν του Βιετνάμ, προσφέροντας μια ευκαιρία για τη διάσωσή του.
Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη χρονολογήσει το ναυάγιο, αλλά τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι κατασκευάστηκε μεταξύ του 14ου και του 16ου αιώνα, όταν το Χόι Αν, που είναι καταχωρημένο στον κατάλογο της UNESCO, βρισκόταν στο επίκεντρο ενός ακμάζοντος περιφερειακού εμπορίου μεταξιού, κεραμικών και μπαχαρικών.
«Η ανακάλυψη αυτού του αρχαίου πλοίου είναι σαφής απόδειξη του σημαντικού ιστορικού ρόλου της Χόι Αν στο περιφερειακό εμπόριο», δήλωσε, ενώ υπογράμμισε πως αυτή τη φορά αποκαλύφθηκε μεγαλύτερο τμήμα του πλοίου, «το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες».
Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το κέντρο διατήρησης της Χόι Αν, το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Χο Τσι Μινχ και ένα τοπικό μουσείο εξέτασαν το ναυάγιο πέρυσι.
Εκτός από την πρόχειρη εκτίμηση της ηλικίας του, διαπίστωσαν ότι είχε κατασκευαστεί από «ανθεκτικό και υψηλής αντοχής ξύλο» και είχε ενισχυθεί με αδιάβροχα υλικά για να σφραγιστούν οι αρμοί του.
«Η δομή του πλοίου υποδηλώνει ότι ήταν ικανό για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, πιθανώς για θαλάσσιο εμπόριο ή ναυτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, κινδυνεύει από σοβαρή φθορά χωρίς άμεσες ενέργειες συντήρηση, δεδομένης της σοβαρής παράκτιας διάβρωσης και της συχνής έκθεσης του πλοίου σε σκληρές καιρικές συνθήκες», είχε υποστηρίξει το κέντρο του Χόι Αν.
Το ναυάγιο ήταν ακόμα καθαρά ορατό τη Δευτέρα, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στην παραλία για να δει το εντυπωσιακό σκελετό του.
Αρχικά ανακαλύφθηκε το 2023 στα ανοικτά των ακτών του Χόι Αν, το πλοίο μήκους τουλάχιστον 17,4 μέτρων, του οποίου το βαρύ ξύλινο σκαρί με νευρώσεις επέζησε σχεδόν άθικτο από εκατοντάδες χρόνια σφοδρών κυμάτων, βυθίστηκε ξανά πριν προλάβουν οι αρχές να το ανακτήσουν.
Typhoon exposes ancient shipwreck off historic Vietnam trading port.— AFP News Agency (@AFP) November 11, 2025
Severe coastal erosion caused by Typhoon Kalmaegi exposed a centuries-old shipwreck in Vietnam, providing a narrow window to salvage what experts say could be a historically significant find pic.twitter.com/XThwLkoCMa
Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη χρονολογήσει το ναυάγιο, αλλά τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι κατασκευάστηκε μεταξύ του 14ου και του 16ου αιώνα, όταν το Χόι Αν, που είναι καταχωρημένο στον κατάλογο της UNESCO, βρισκόταν στο επίκεντρο ενός ακμάζοντος περιφερειακού εμπορίου μεταξιού, κεραμικών και μπαχαρικών.
«Αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε αίτηση για έκτακτη ανασκαφή (άδεια)», δήλωσε χθες ο Pham Phu Ngoc, διευθυντής του Κέντρου Διατήρησης της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Χόι Αν.
Heavy erosion caused by flooding and Typhoon Kalmaegi have exposed an uncovered shipwreck on the beach of Tân Thành in Hội An ancient town, just a short walk from the beach, offering a clear opportunity for salvage after a two-year delay.— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) November 8, 2025
📷 Photo courtesy of Lê Quốc Việt pic.twitter.com/NNYEJdmmRc
«Η ανακάλυψη αυτού του αρχαίου πλοίου είναι σαφής απόδειξη του σημαντικού ιστορικού ρόλου της Χόι Αν στο περιφερειακό εμπόριο», δήλωσε, ενώ υπογράμμισε πως αυτή τη φορά αποκαλύφθηκε μεγαλύτερο τμήμα του πλοίου, «το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες».
Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το κέντρο διατήρησης της Χόι Αν, το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Χο Τσι Μινχ και ένα τοπικό μουσείο εξέτασαν το ναυάγιο πέρυσι.
Εκτός από την πρόχειρη εκτίμηση της ηλικίας του, διαπίστωσαν ότι είχε κατασκευαστεί από «ανθεκτικό και υψηλής αντοχής ξύλο» και είχε ενισχυθεί με αδιάβροχα υλικά για να σφραγιστούν οι αρμοί του.
«Η δομή του πλοίου υποδηλώνει ότι ήταν ικανό για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, πιθανώς για θαλάσσιο εμπόριο ή ναυτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, κινδυνεύει από σοβαρή φθορά χωρίς άμεσες ενέργειες συντήρηση, δεδομένης της σοβαρής παράκτιας διάβρωσης και της συχνής έκθεσης του πλοίου σε σκληρές καιρικές συνθήκες», είχε υποστηρίξει το κέντρο του Χόι Αν.
Το ναυάγιο ήταν ακόμα καθαρά ορατό τη Δευτέρα, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στην παραλία για να δει το εντυπωσιακό σκελετό του.
