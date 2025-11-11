Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Καθηγήτρια στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι έκανε σεξ με ανήλικο μαθητή της - «Το αγόρι περνούσε νύχτες στο σπίτι της» λένε οι εισαγγελείς
Η Τζέσικα Μπέργκμαν γνώριζε τον νεαρό από το γυμνάσιο, όταν αυτός έπαιζε στην ποδοσφαιρική της ομάδα
Για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου μαθητή της με τον οποίο έκανε σεξ κατηγορείται η 34χρονη καθηγήτρια γυμνασίου και προπονήτρια ποδοσφαίρου Τζέσικα Μπέργκμαν η οποία συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στο Ιλινόις.
Η Μπέργκμαν γνώριζε τον νεαρό από το γυμνάσιο, όταν αυτός έπαιζε στην ποδοσφαιρική της ομάδα. Αρχικά ξεκίνησα να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων όταν «σε κάποιο σημείο, η σχέση μεταξύ των δύο έγινε σεξουαλική», ανέφερε η εισαγγελία.
Οι εισαγγελείς ζήτησαν την κράτηση της Μπέργκμαν, αλλά ο δικαστής την άφησε ελεύθερη με τον όρο να μην έρθει σε επαφή με το θύμα ή οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών, ορίζοντας την επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο για την 1η Δεκεμβρίου.
🚨 Illinois middle school teacher Jessica Bergmann, 34, has been arrested for allegedly having a sexual relationship with a student — who prosecutors say slept over at her home multiple times.— Wienerdogwifi (@wienerdogwifi) November 10, 2025
Authorities say Bergmann, a math teacher and soccer coach at Washington Middle School… pic.twitter.com/9WrVMAJT8H
