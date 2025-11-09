Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Κέιτ Μίντλετον: Σκυθρωπή και ντυμένη στα μαύρα στην τελετή μνήμης για τους πεσόντες των πολέμων
Η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας έδωσε το παρών στο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Κοινοπολιτείας για τους πεσόντες στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους
Σκυθρωπή και ντυμένη στα μαύρα εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) στο Κενοτάφιο του Λονδίνου η Κέιτ Μίντλετον μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα και άλλα εξέχοντα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία τον περασμένο Ιανουάριο αποκάλυψε πως ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση, τίμησε με την παρουσία της την ετήσια λειτουργία της «Ημέρας Μνήμης» (Remembrance Day) στο Κενοτάφιο, όπου ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων κατά την διάρκεια του δύο Παγκοσμίων Πολέμων.
Η 43χρονη μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας για την υψηλού προφίλ εμφάνιση στο Κενοτάφιο επέλεξε να φορέσει μαύρο παλτό του βρετανικού οίκου «Κάθριν Ουόλκερ» (Catherine Walker), μαύρο φουλάρι με δαντέλα και μικρό μαύρο καπέλο από το βρετανικό brand «Lock Hatters», το οποίο διαθέτει το παλαιότερο κατάστημα καπέλων στον κόσμο. Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ ολοκλήρωσε την εμφάνιση της με ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια τα οποία ανήκαν στην εκλιπούσα πριγκίπισσα Νταϊάνα. Τα σκουλαρίκια ήταν γαμήλιο δώρο της οικογένειας Σπένσερ στην Νταϊάνα όταν εκείνη παντρεύτηκε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο το 1981. Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε στο πέτο την παπαρούνα, σύμβολο των νεκρών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και μια χρυσή καρφίτσα της RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) για να τιμήσει τον παππού της Πίτερ Μίντλετον, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως πιλότος μαχητικού αεροσκάφους κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο πλευρό της Κέιτ Μίντλετον την τελετή μνήμης στο Κενοτάφιο παρακολούθησε η 78χρονη βασίλισσα Καμίλα, η οποία είχε επίσης ντυθεί στα μαύρα.
Στην τελετή το παρών έδωσαν, επίσης, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπάντενοχ καθώς και οι πρώην πρωθυπουργοί Ντέιβιντ Κάμερον, Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν.
Η εμφάνιση - έκπληξη του πρίγκιπα Τζορτζ στο Royal Albert Hall του Λονδίνου
Το βράδυ του Σαββάτου (8/11) η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε μια λαμπερή εμφάνιση στο Royal Albert Hall του Λονδίνου για να παραστεί στο φεστιβάλ της «Ημέρας Μνήμης», συνοδευόμενη όχι όπως συνήθως από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ αλλά από τον 12χρονο πρωτότοκο γιο της, πρίγκιπα Τζορτζ, ο οποίος είναι δεύτερος στην διαδοχή του θρόνου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο μικρός γαλαζοαίματος δίνει το παρών σε επίσημη εμφάνιση στο πλευρό της μητέρας του. Δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο ανέφεραν πως το ντεμπούτο του πρίγκιπα Τζορτζ με σκούρο κοστούμι και γραβάτα σε μια εκδήλωση υψηλού προφίλ σημαίνει ότι ο εγγονός του Βρετανού μονάρχη αρχίζει να παίρνει τα πρώτα μαθήματα ως «βασιλιάς εν αναμονή» και να προετοιμάζεται για τον μελλοντικό του ρόλο στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο βασιλικός βιογράφος και ιστορικός Ρόμπερτ Λέισι σε συνέντευξή του στο περιοδικό People τον Αύγουστο είχε δηλώσει πως «ο πρίγκιπας Τζορτζ έχει μια φυσιολογική παιδική ηλικία». Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «είναι αποφασισμένος να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο να πει στον πρίγκιπα Τζορτζ πως ο προορισμός του είναι να γίνει κάποια μέρα βασιλιάς». Εκτός από τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν άλλα δύο παιδιά, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις. Η Σάρλοτ είναι τρίτη στη διαδοχή του θρόνου και ο ζωηρός Λούις τέταρτος.
Prince George, 12, made a touching debut at the Festival of Remembrance, joining his mother, Princess Kate, and other senior royals at London’s Royal Albert Hall. The appearance marks the young heir’s first time attending the annual event – while dad Prince William makes his way… pic.twitter.com/l2JDoBn5gK— HELLO! Canada (@HelloCanada) November 8, 2025
