Τριγμοί στην εκεχειρία στο Σουδάν - Ακούστηκαν εκρήξεις κοντά σε στρατιωτική βάση και σε σταθμό ενέργειας στο Χαρτούμ
Χθες, οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) συμφώνησαν σε πρόταση για ανθρωπιστική εκεχειρία
Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί κοντά στην πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, που ελέγχεται από τον στρατό, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες μία ημέρα αφού οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) συμφώνησαν με πρόταση για ανθρωπιστική εκεχειρία.
Οι κάτοικοι της γειτονικής πόλης Ομντουρμάν δήλωσαν ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Στο μεταξύ κάτοικοι της Ατμπάρα, μιας πόλης 300 χιλιόμετρα πιο βόρεια που βρίσκεται επίσης υπό τον έλεγχο του στρατού, επεσήμαναν ότι είδαν drones, τα οποία όμως έγιναν στόχος των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.
Από τις επιθέσεις αυτές – τις οποίες δεν έχει σχολιάσει ούτε ο στρατός ούτε οι ΔΤΥ - δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
Μετά την κατάληψη της ελ Φάσερ, στο δυτικό Σουδάν, στις 26 Οκτωβρίου, οι ΔΤΥ, που βρίσκονται σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023, φαίνεται να έχουν βάλει στο στόχαστρο την επαρχία Κορντοφάν, στο κεντρικό Σουδάν, και το Χαρτούμ, που βρίσκεται πιο ανατολικά.
Στην πρωτεύουσα επικρατούσε σχετική ηρεμία μετά την ανακατάληψή της από τον στρατό τον Μάρτιο, όμως οι ΔΤΥ συνεχίζουν τις επιθέσεις με drones εναντίον στρατιωτικών και μη υποδομών.
Βομβαρδίστηκε νοσοκομείο
Το συνδικάτο Σουδανών γιατρών επεσήμανε ότι οι παραστρατιωτικοί βομβάρδισαν χθες νοσοκομείο στην πόλη Ντίλινγκ στο νότιο Κορντοφάν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί τραυματίες.
Από τον βομβαρδισμό «καταστράφηκε το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου», εξήγησε το συνδικάτο.
Οι παραστρατιωτικοί, υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Νταγκλό, ανακοίνωσαν χθες ότι συμφώνησαν με την πρόταση για ανθρωπιστική εκεχειρία που παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο οι μεσολαβήτριες χώρες.
Η πρόταση αυτή της λεγόμενης «τετραμερούς» (ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος) προβλέπει την κήρυξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας διάρκειας τριών μηνών, επεσήμανε Σαουδάραβας αξιωματούχος χθες.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι στο διάστημα αυτό θα καταβληθούν προσπάθειες για τη συνάντηση στη Σαουδική Αραβία των δύο πλευρών προκειμένου να διαπραγματευθούν συμφωνία μόνιμης ειρήνευσης.
Ο στρατός δεν έχει σχολιάσει την ανακοίνωση αυτή, ωστόσο ο επικεφαλής του, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επανέλαβε χθες ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν «να νικούν τον εχθρό».
