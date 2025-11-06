Ένας 17χρονος ήταν ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου στο Μεξικό - Έπεσε νεκρός από πυρά
Ένας 17χρονος ήταν ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου στο Μεξικό - Έπεσε νεκρός από πυρά
Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε πάρει ναρκωτικά πριν σκοτώσει τον Κάρλος Μάνσο, μια πρακτική που συνηθίζουν τα καρτέλ
Μόλις 17 ετών είναι ο δράστης της φονικής επίθεσης εναντίον του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της μεξικανικής πόλης Ουρουαπάν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το Σαββατοκύριακο.
Οι εγκληματολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος Βίκτορ Μάνουελ Ουμπάλντο διέπραξε τη δολοφονία.
Ο νεαρός έπεσε νεκρός από τα πυρά μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επίθεση εναντίον του Μάνσο. Τον αναγνώρισαν οι συγγενείς του χθες.
Το γραφείο του εισαγγελέα της Μιτσοακάν, την πολιτείας όπου έγινε η δολοφονία, είπε πως και άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στο περιστατικό.
Οι εξετάσεις επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι ο νεαρός άνδρας κατανάλωνε συχνά μεθαμφεταμίνη.
Οι συγγενείς του επιβεβαίωσαν πως ο Ουμπάλντο είχε φύγει από το σπίτι του μία εβδομάδα πριν από την επίθεση.
Ειδικοί είπαν στο Reuters, πως εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό εκπαιδεύουν και χρησιμοποιούν συχνά ανήλικους, που προέρχονται από βίαια και παραμελημένα οικογενειακά περιβάλλοντα, για να διαπράξουν εγκλήματα.
Προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως ο αριθμός των ευάλωτων παιδιών στο Μεξικό, που είναι πιθανό να στρατολογηθούν από εγκληματικές οργανώσεις θα μπορούσε να φθάσει τα 200.000.
Οι εγκληματολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος Βίκτορ Μάνουελ Ουμπάλντο διέπραξε τη δολοφονία.
Ο νεαρός έπεσε νεκρός από τα πυρά μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επίθεση εναντίον του Μάνσο. Τον αναγνώρισαν οι συγγενείς του χθες.
Το γραφείο του εισαγγελέα της Μιτσοακάν, την πολιτείας όπου έγινε η δολοφονία, είπε πως και άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στο περιστατικό.
Οι εξετάσεις επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι ο νεαρός άνδρας κατανάλωνε συχνά μεθαμφεταμίνη.
Οι συγγενείς του επιβεβαίωσαν πως ο Ουμπάλντο είχε φύγει από το σπίτι του μία εβδομάδα πριν από την επίθεση.
Ειδικοί είπαν στο Reuters, πως εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό εκπαιδεύουν και χρησιμοποιούν συχνά ανήλικους, που προέρχονται από βίαια και παραμελημένα οικογενειακά περιβάλλοντα, για να διαπράξουν εγκλήματα.
Προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως ο αριθμός των ευάλωτων παιδιών στο Μεξικό, που είναι πιθανό να στρατολογηθούν από εγκληματικές οργανώσεις θα μπορούσε να φθάσει τα 200.000.
Ειδήσεις σήμερα:
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα