Τουρκία: Άνδρας υποχρεώθηκε να πληρώνει διατροφή για… τις γάτες της πρώην συζύγου του
Πρωτοφανής δικαστική απόφαση στην Κωνσταντινούπολη καθιερώνει οικονομική υποστήριξη για κατοικίδια στο πλαίσιο διαζυγίου
Σε μια πρωτοφανή απόφαση, ένα δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη όρισε ότι ένας άνδρας πρέπει να καταβάλλει οικονομική υποστήριξη στην πρώην σύζυγό του για τη φροντίδα των δύο γατών τους, στο πλαίσιο του διαζυγίου τους.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας θα πληρώνει 10.000 τουρκικές λίρες κάθε τρεις μήνες, περίπου 850 ευρώ ετησίως, για τα επόμενα δέκα χρόνια, προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα των κατοικίδιων. Οι γάτες θα παραμείνουν με την πρώην σύζυγο, ενώ οι πληρωμές θα αναπροσαρμόζονται ετησίως βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αναφέρει η Turkiye Times.
Το ζευγάρι, που χώρισε ύστερα από δύο χρόνια γάμου επικαλούμενο «σοβαρή ασυμβατότητα», συμφώνησε επίσης ότι ο πρώην σύζυγος θα καταβάλει επιπλέον αποζημίωση ύψους 550.000 λιρών (περίπου 11.500 ευρώ) στην πρώην σύζυγό του.
Παρότι τα κατοικίδια θεωρούνται κινητή περιουσία βάσει του τουρκικού νόμου, τα τελευταία χρόνια τα δικαστήρια στη χώρα επιτρέπουν ολοένα και συχνότερα συμφωνίες που ρυθμίζουν την επιμέλεια και τη φροντίδα των ζώων μετά το διαζύγιο. Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται ορόσημο, καθώς προβλέπει δομημένη, μακροπρόθεσμη οικονομική στήριξη αποκλειστικά για κατοικίδια.
Η Τουρκία αντιμετωπίζει γενικότερα έντονο πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου τέσσερα εκατομμύρια αδέσποτοι σκύλοι. Τον περασμένο Ιούλιο, η κυβέρνηση ενέκρινε νέο νόμο που προβλέπει τη σύλληψη και τη μεταφορά τους σε καταφύγια, προκαλώντας αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και φιλοζωικές οργανώσεις. Ο νόμος επιτρέπει, μάλιστα, τη θανάτωση ζώων με επιθετική συμπεριφορά ή ανίατες ασθένειες.
