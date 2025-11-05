Πιο... σέξι από ποτέ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πώς διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 43 του - Δείτε βίντεο
Πιο... σέξι από ποτέ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πώς διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 43 του - Δείτε βίντεο
Το «στρατιωτικό» πρόγραμμα γυμναστικής και το διατροφικό του μυστικό
Μια άλλη πτυχή του πρίγκιπα Ουίλιαμ, αυτή του... σέξι «γαλαζοαίματου», έρχεται στο προσκήνιο μετά το πρόσφατο ταξίδι στη Βραζιλία, καθώς κατάφερε να τραβήξει επάνω του τα γυναικεία βλέμματα, χάρη στην εντυπωσιακή σωματική κατάσταση στην οποία έδειξε ότι βρίσκεται, παρά τα 43 του χρόνια.
Ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά Κάρολου και της αείμνηστης Νταϊάνας συμμετείχε σε έναν αγώνα μπιτς βόλεϊ στη φημισμένη παραλία της Κοπακαμπάνα και άφησε κυριολεκτικά τις καλύτερες των εντυπώσεων (και) μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού, με τα σχόλια στο Διαδίκτυο να είναι άκρως κολακευτικά.
«Στρατιωτικό» πρόγραμμα γυμναστικής
Το ερώτημα που γεννάται είναι πώς ο Ουίλιαμ απέκτησε αυτό το εξαιρετικά γυμνασμένο σώμα. Σύμφωνα με την Daily Mail, o πρίγκιπας το οφείλει τόσο στο πρόγραμμα εκγύμνασης που ακολουθεί όσο και σε μερικές διατροφικές συνήθειες που εφαρμόζει στην καθημερινότητά του.
Αρχικά, ο Ουίλιαμ φέρεται να υπόκειται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε πλήρη στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς είναι αξιωματικός στην Βρετανική Βασιλική Αεροπορία (RAF). Όπως λένε στελέχη της, το μότο τους είναι «η φυσική κατάσταση είναι σημαντική».
«Είμαστε πάντα σε κίνηση, είτε σε εμπόλεμες ζώνες είτε σε ειρηνικές αποστολές» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές. «Το να είμαστε σωματικά σε φόρμα, σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Ψάχνουμε για ανθρώπους που δεν τα παρατάνε. Δεν περιμένουμε υπεράνθρωπη δύναμη ή αντοχή από την αρχή, απλώς μια δέσμευση για σκληρή δουλειά» αναφέρουν στελέχη της RAF.
Μπορεί ο Ουίλιαμ να ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του το 2010, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν παραλείπει να εφαρμόζει το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθούν και τα υπόλοιπα στελέχη της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του ως πιλότος ελικοπτέρου, έπρεπε να ακολουθήσει ένα έντονο πρόγραμμα γυμναστικής που επικεντρωνόταν στην αερόβια φυσική κατάσταση, τη μυϊκή αντοχή και την ευλυγισία, με εναλλαγή μεταξύ προπονήσεων χαμηλής και υψηλής έντασης, όπως κολύμβηση, τρέξιμο, περπάτημα και ποδηλασία.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ενασχόληση του πρίγκιπα με το πόλο και την κωπηλασία στη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων.
Μείωσε τη ζάχαρη
Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κορνουάλη, εξήγησε ότι ξεκινάει υγιεινά τη μέρα του τρώγοντας δύο αυγά και ένα τοστ ολικής αλέσεως με βούτυρο -προσθέτοντας ότι απόλαυσε χυμό μήλου και ένα φλιτζάνι τσάι με γάλα και ζάχαρη μαζί.
Παραδεχόμενος ότι «προσπαθούσε να μειώσει τη ζάχαρη», ο Ουίλιαμ αποκάλυψε στη συνέχεια ότι συνηθίζει να τρώει ψάρι ή μανιτάρια για δείπνο. Αποκάλυψε επίσης ότι «δεν πίνει καφέ», οπότε πίνει «δύο ή τρία φλιτζάνια τσάι» την ημέρα, καθώς και σνακ όπως μπανάνες και μπισκότα σοκολάτας ή brownies.
Τέλος, ανέφερε ότι επιτρέπει στον εαυτό του να πίνει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί κάθε μέρα.
