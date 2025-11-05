Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Το «μαστίγιο» κατά των απατεώνων παίρνει η Σιγκαπούρη – Νέος νόμος τους τιμωρεί με έως και 24 χτυπήματα
Οι αυστηρότερες ποινές αποσκοπούν στην αποτροπή των απατών, οι οποίες είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εγκλήματος στη Σιγκαπούρη, εξηγεί η κυβέρνηση της χώρας
Το κοινοβούλιο της Σιγκαπούρης ψήφισε την Τρίτη νόμο που εισάγει τον ραβδισμό ως τιμωρία για τους απατεώνες, καθώς η χώρα κινείται για την καταπολέμηση αδικημάτων αυτού του τύπου.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι απατεώνες, τα μέλη κυκλωμάτων αλλά και όσοι στρατολογούν νέα μέλη θα τιμωρούνται με έξι έως 24 χτυπήματα.
Όσοι κρίνονται ένοχοι για τη συνειδητή διευκόλυνση απάτης με την παράδοση των τραπεζικών τους λογαριασμών ή άλλων σχετικών στοιχείων σε συνδικάτα εγκλήματος δυνητικά θα τιμωρούνται και αυτοί με έως και 12 χτυπήματα. Αυτό όμως αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.
Οι αυστηρότερες ποινές αποσκοπούν στην αποτροπή των απατών, οι οποίες είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εγκλήματος στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών Σιμ Αν, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ποινές στο μέλλον.
Οι απάτες αποτελούν το 60% των καταγεγραμμένων εγκλημάτων με 190.000 περιστατικά από το 2020 ως το πρώτο εξάμηνο του 2025, με απώλειες για τα θύματα που φτάνουν τα 2,5 δισ. ευρώ, αναφέρει η South China Morning Post.
Με χτυπήματα με ράβδο τιμωρούνται στη Σιγκαπούρη ο βιασμός (τουλάχιστον 12 χτυπήματα), η διακίνηση ναρκωτικών και η τοκογλυφία.
Πάντως ο ίδιος νόμος χαλάρωσε ποινή των οκτώ χτυπημάτων για τον βανδαλισμό, που πλέον είναι στην ευχέρεια του δικαστηρίου αν θα την επιβάλει.
Singapore will cane scammers under a new law as the city-state grapples with crimes affecting thousands of people. pic.twitter.com/C2iY4LRBwN— Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2025
