Το «μαστίγιο» κατά των απατεώνων παίρνει η Σιγκαπούρη – Νέος νόμος τους τιμωρεί με έως και 24 χτυπήματα
ΚΟΣΜΟΣ
Σιγκαπούρη Τιμωρία Ποινές Απάτες

Το «μαστίγιο» κατά των απατεώνων παίρνει η Σιγκαπούρη – Νέος νόμος τους τιμωρεί με έως και 24 χτυπήματα

Οι αυστηρότερες ποινές αποσκοπούν στην αποτροπή των απατών, οι οποίες είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εγκλήματος στη Σιγκαπούρη, εξηγεί η κυβέρνηση της χώρας

Το «μαστίγιο» κατά των απατεώνων παίρνει η Σιγκαπούρη – Νέος νόμος τους τιμωρεί με έως και 24 χτυπήματα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το κοινοβούλιο της Σιγκαπούρης ψήφισε την Τρίτη νόμο που εισάγει τον ραβδισμό ως τιμωρία για τους απατεώνες, καθώς η χώρα κινείται για την καταπολέμηση αδικημάτων αυτού του τύπου.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι απατεώνες, τα μέλη κυκλωμάτων αλλά και όσοι στρατολογούν νέα μέλη θα τιμωρούνται με έξι έως 24 χτυπήματα.

Όσοι κρίνονται ένοχοι για τη συνειδητή διευκόλυνση απάτης με την παράδοση των τραπεζικών τους λογαριασμών ή άλλων σχετικών στοιχείων σε συνδικάτα εγκλήματος δυνητικά θα τιμωρούνται και αυτοί με έως και 12 χτυπήματα. Αυτό όμως αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Οι αυστηρότερες ποινές αποσκοπούν στην αποτροπή των απατών, οι οποίες είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εγκλήματος στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών Σιμ Αν, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ποινές στο μέλλον.

Οι απάτες αποτελούν το 60% των καταγεγραμμένων εγκλημάτων με 190.000 περιστατικά από το 2020 ως το πρώτο εξάμηνο του 2025, με απώλειες για τα θύματα που φτάνουν τα 2,5 δισ. ευρώ, αναφέρει η South China Morning Post.

Με χτυπήματα με ράβδο τιμωρούνται στη Σιγκαπούρη ο βιασμός (τουλάχιστον 12 χτυπήματα), η διακίνηση ναρκωτικών και η τοκογλυφία.

Πάντως ο ίδιος νόμος χαλάρωσε ποινή των οκτώ χτυπημάτων για τον βανδαλισμό, που πλέον είναι στην ευχέρεια του δικαστηρίου αν θα την επιβάλει.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ

Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης