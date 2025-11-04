Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου στο Σουδάν
Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου στο Σουδάν
Στα θύματα αναφέρθηκε ότι συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά - Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου στο δυτικό Σουδάν, ανέφερε χθες Δευτέρα οργάνωση γιατρών στη χώρα της Αφρικής, η οποία συνεχίζει να σπαράσσεται από τον πόλεμο που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.
Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για την επίθεση στο νοσοκομείο στην Κερνόι, κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ.
Στα θύματα αναφέρθηκε ότι συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.
Η Κερνόι βρίσκεται περίπου 270 χιλιόμετρα από την Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, που έπεσε στα χέρια των παραστρατιωτικών την 26η Οκτωβρίου, έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.
Οι ΔΤΥ κατηγορήθηκαν για τη σφαγή 460 και πλέον ασθενών και συγγενών τους σε μαιευτήριο στην πόλη αυτή μετά την κατάληψή της την περασμένη εβδομάδα, καθώς και πως σκότωσαν πολλούς άλλους αμάχους.
Πλέον οι παραστρατιωτικοί κατέχουν ολόκληρο το Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ο τακτικός στρατός, από την πλευρά του, ελέγχει το ανατολικό και το βόρειο τμήμα του Σουδάν.
Πριν καν από τις επιθέσεις στο μαιευτήριο στη Φάσερ και το παιδιατρικό νοσοκομείο στην Κερνόι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε καταγράψει 185 επιθέσεις εναντίον σουδανικών δομών υγείας, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.204 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 416, από το ξέσπασμα του πολέμου. Μόνο την τρέχουσα χρονιά καταγράφτηκαν 49 επιθέσεις, με συνολικά 966 νεκρούς.
Ο πόλεμος στο Σουδάν χαρακτηρίζεται η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο από τον ΟΗΕ. Νωρίτερα χθες, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC) ανέφερε πως εξαπλώνεται λιμός σε τομείς της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Φάσερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για την επίθεση στο νοσοκομείο στην Κερνόι, κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ.
Footage from Karnoi Children’s Hospital in North Darfur, following a drone strike by the Rapid Support Forces this afternoon.#sudanhorizon#sudan #Sudan_War_Updates pic.twitter.com/WImOXfkr6u— Sudan Horizon (@SudanHorizon) November 3, 2025
Στα θύματα αναφέρθηκε ότι συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.
Η Κερνόι βρίσκεται περίπου 270 χιλιόμετρα από την Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, που έπεσε στα χέρια των παραστρατιωτικών την 26η Οκτωβρίου, έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.
Οι ΔΤΥ κατηγορήθηκαν για τη σφαγή 460 και πλέον ασθενών και συγγενών τους σε μαιευτήριο στην πόλη αυτή μετά την κατάληψή της την περασμένη εβδομάδα, καθώς και πως σκότωσαν πολλούς άλλους αμάχους.
Πλέον οι παραστρατιωτικοί κατέχουν ολόκληρο το Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ο τακτικός στρατός, από την πλευρά του, ελέγχει το ανατολικό και το βόρειο τμήμα του Σουδάν.
Πριν καν από τις επιθέσεις στο μαιευτήριο στη Φάσερ και το παιδιατρικό νοσοκομείο στην Κερνόι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε καταγράψει 185 επιθέσεις εναντίον σουδανικών δομών υγείας, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.204 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 416, από το ξέσπασμα του πολέμου. Μόνο την τρέχουσα χρονιά καταγράφτηκαν 49 επιθέσεις, με συνολικά 966 νεκρούς.
Ο πόλεμος στο Σουδάν χαρακτηρίζεται η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο από τον ΟΗΕ. Νωρίτερα χθες, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC) ανέφερε πως εξαπλώνεται λιμός σε τομείς της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Φάσερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα