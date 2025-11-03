Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
ΗΠΑ: Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Μίσιγκαν
Το FBI απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν, συλλαμβάνοντας πέντε νεαρούς που φέρονται να σχεδίαζαν δράση για το Χάλογουιν
Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος δύο υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.
O Μοχάμεντ Αλί και ο Μάζεντ Μαχμούντ είναι δύο από τους πέντε νέους που συνελήφθησαν για τον σχεδιασμό επίθεσης, εμπνευσμένης από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), κατά τη διάρκεια της γιορτής του Χάλογουιν. Τους τελευταίους μήνες, είχαν αγοράσει όπλα, μεταξύ αυτών τυφέκια εφόδου τύπου AR-15, και συμμετείχαν σε διαδικτυακές συνομιλίες που υποδήλωναν ότι είχαν κατά νου συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης, σύμφωνα με το FBI.
Οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να κοινοποιούν περιεχόμενο που σχετίζεται με το ΙΚ και ενθαρρύνει τρομοκρατικές επιθέσεις.
Σύμφωνα με το FBI, οι δύο κατηγορούμενοι εξασκήθηκαν στη χρήση πυροβόλων όπλων σε σκοπευτήρια, ενώ φέρονται να είχαν επιλέξει την 31η Οκτωβρίου ως την ημέρα που θα εξαπέλυαν την επίθεση.
🚨 BREAKING: Suspects identified in alleged Dearborn, Michigan, terror plot; Mohmed Ali and Majed Mahmoud accused of stockpiling weapons for ISIS-inspired attack, according to FBI affidavit pic.twitter.com/5HWD4oQ2UD— Fox News (@FoxNews) November 3, 2025
