Θα μου είναι δύσκολο να δίνω χρήματα στη Νέα Υόρκη αν βγει ο Μαμντάνι, απειλεί ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος στηρίζει για τη δημαρχία τον Άντριου Κουόμο γιατί «αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν κομμουνιστή, θα διαλέξω τον κακό Δημοκρατικό»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν απρόθυμος να στείλει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη, εάν ο αριστερός υποψήφιος Ζοχράν Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος της πόλης.
«Θα είναι δύσκολο για μένα, ως πρόεδρο, να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν η Νέα Υόρκη διοικείται από έναν κομμουνιστή, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CBS.
Ο Τραμπ δεν μπήκε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση.
Η Νέα Υόρκη έλαβε 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σημειώνει το BBC.
Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Μαμντάνι ως δήμαρχος θα έκανε τον αριστερό πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάσιο «να φαίνεται υπέροχος».
«Είδα τον ντε Μπλάσιο, πόσο κακός δήμαρχος ήταν, και αυτός ο άνθρωπος θα κάνει πολύ χειρότερη δουλειά από τον ντε Μπλάσιο», δήλωσε.
Ο Τραμπ, ο οποίος μεγάλωσε στη συνοικία Κουίνς της Νέας Υόρκης, υποστήριξε τον Δημοκρατικό πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Κουόμο. «Δεν είμαι οπαδός του, αλλά αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν κομμουνιστή, πάντα θα διαλέγω τον κακό Δημοκρατικό, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.
Οι εκλογές είναι αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να μειώσει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και τη χρηματοδότηση για έργα που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μαμντάνι προηγείται του κύριου αντιπάλου του, του Άντριου Κουόμο.
