Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Εκδήλωση μνήμης στο Ισραήλ για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν
Εκδήλωση μνήμης στο Ισραήλ για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν
Ένας φανατικός Εβραίος πυροβόλησε τον Ράμπιν στο κέντρο του Τελ Αβίβ στις 4 Νοεμβρίου 1995, προκειμένου να αποτρέψει εδαφικές παραχωρήσεις στους Παλαιστινίους
Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Γιτζάκ Ράμπιν, περίπου 150.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.
«Εκείνες ήταν διαφορετικές εποχές, όταν οι ηγέτες αναλάμβαναν ακόμα τις ευθύνες τους – με λόγια και με πράξεις. Ευθύνη – αυτό ακριβώς που το Ισραήλ λαχταρά σήμερα», δήλωσε ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Γκάντι Άιζενκοτ καταχειροκροτούμενος από τους συγκεντρωθέντες στην πλατεία Ράμπιν στο Τελ Αβίβ.
Ήταν μια σαφής αναφορά στις επικρίσεις που δέχεται από πολλούς Ισραηλινούς ο σημερινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αρνείται την ευθύνη για τυχόν λάθη σε σχέση με την άνευ προηγουμένου αιματοχυσία που προκάλεσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Ένας φανατικός Εβραίος πυροβόλησε τον Ράμπιν στο κέντρο του Τελ Αβίβ στις 4 Νοεμβρίου 1995, προκειμένου να αποτρέψει εδαφικές παραχωρήσεις στους Παλαιστινίους.
«Πριν από 30 χρόνια, στο αποκορύφωμα μιας αχαλίνωτης εκστρατείας δυσφήμησης, ο Γιτζάκ Ράμπιν κατέβαινε τα σκαλιά όταν ένας άθλιος δολοφόνος πυροβόλησε τρεις φορές, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό και καταστρέφοντας την ειρηνευτική διαδικασία», ανέφεραν οι διοργανωτές της εκδήλωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of Israel.
«Οι τρεις σφαίρες που έπεσαν εδώ στην πλατεία δεν είχαν σκοπό μόνο να σκοτώσουν έναν ηγέτη, αλλά να εξαλείψουν μια ιδέα», τόνισε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ.
Η ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο που συμφωνήθηκε με τους Παλαιστίνιους το 1993 βρισκόταν ήδη σε κρίση πριν από τη δολοφονία. Παρ’ όλα αυτά, ο θάνατος του Ράμπιν σηματοδότησε ένα κρίσιμο σημείο καμπής που την έπληξε καίρια.
Η λύση των δύο κρατών που επεδίωξε ο Γιτζάκ Ράμπιν θεωρείται πλέον δύσκολο να υλοποιηθεί και απορρίπτεται από τον σημερινό πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
«Εκείνες ήταν διαφορετικές εποχές, όταν οι ηγέτες αναλάμβαναν ακόμα τις ευθύνες τους – με λόγια και με πράξεις. Ευθύνη – αυτό ακριβώς που το Ισραήλ λαχταρά σήμερα», δήλωσε ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Γκάντι Άιζενκοτ καταχειροκροτούμενος από τους συγκεντρωθέντες στην πλατεία Ράμπιν στο Τελ Αβίβ.
Tens of thousands of demonstrators for democracy and peace are filling Rabin Square and the surrounding streets for the rally marking 30 years since the assassination of Israel’s Prime Minister, Yitzhak Rabin, z”l.— UnXeptable (@UnxeptableD) November 1, 2025
עשרות אלפי מפגינים למען הדמוקרטיה גודשים את כיכר רבין והרחובות… pic.twitter.com/MWaMSMg8Je
Ήταν μια σαφής αναφορά στις επικρίσεις που δέχεται από πολλούς Ισραηλινούς ο σημερινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αρνείται την ευθύνη για τυχόν λάθη σε σχέση με την άνευ προηγουμένου αιματοχυσία που προκάλεσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Ένας φανατικός Εβραίος πυροβόλησε τον Ράμπιν στο κέντρο του Τελ Αβίβ στις 4 Νοεμβρίου 1995, προκειμένου να αποτρέψει εδαφικές παραχωρήσεις στους Παλαιστινίους.
«Πριν από 30 χρόνια, στο αποκορύφωμα μιας αχαλίνωτης εκστρατείας δυσφήμησης, ο Γιτζάκ Ράμπιν κατέβαινε τα σκαλιά όταν ένας άθλιος δολοφόνος πυροβόλησε τρεις φορές, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό και καταστρέφοντας την ειρηνευτική διαδικασία», ανέφεραν οι διοργανωτές της εκδήλωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of Israel.
«Οι τρεις σφαίρες που έπεσαν εδώ στην πλατεία δεν είχαν σκοπό μόνο να σκοτώσουν έναν ηγέτη, αλλά να εξαλείψουν μια ιδέα», τόνισε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ.
Η ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο που συμφωνήθηκε με τους Παλαιστίνιους το 1993 βρισκόταν ήδη σε κρίση πριν από τη δολοφονία. Παρ’ όλα αυτά, ο θάνατος του Ράμπιν σηματοδότησε ένα κρίσιμο σημείο καμπής που την έπληξε καίρια.
Η λύση των δύο κρατών που επεδίωξε ο Γιτζάκ Ράμπιν θεωρείται πλέον δύσκολο να υλοποιηθεί και απορρίπτεται από τον σημερινό πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα