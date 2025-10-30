Εικόνες αποκάλυψης από τον κυκλώνα Μελίσα στη βόρεια Καραϊβική - Δείτε το φονικό πέρασμα από ψηλά

Κλείσιμο

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τον κυκλωνα Μελίσα

Η καταιγίδα δεν έπληξε άμεσα την

, την πολυπληθέστερη χώρα της Καραϊβικής, αλλά την έπνιξε με κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις.



έπληξε τη βόρεια Καραϊβική, ενισχύεται σε ταχύτητα διασχίζοντας τον ανοικτό ωκεανό και κατευθύνεται προς τις Βερμούδες, αφήνοντας πίσω του την καταστροφή στηνΆνθρωποι στις Μπαχάμες και τα κοντινά νησιά Τερκς και Κέικος προσπάθησαν να προστατευθούν καθώς η καταιγίδα τους σφυροκόπησε με επικίνδυνες ριπές ανέμων και βροχή.Οι αρχές σε όλη την περιοχή, που προσπαθούν να καταγράψουν την καταστροφή, εσύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), έχοντας υποβαθμιστεί από το υψηλό επίπεδό της σε καταιγίδα Κατηγορίας 2.Αναμενόταν να συνεχίσει να επιταχύνεται με κατεύθυνση βορειοανατολικά καιαργότερα σήμερα, πριν πιθανόν αποδυναμωθεί αύριο, δήλωσε η υπηρεσία αυτή που εδρεύει στη Φλόριντα.Ο κυκλώνας Μελίσα, πολύ πάνω από την ελάχιστη ισχύ που συνιστά την Κατηγορία 5, την υψηλότερη βαθμίδα κατάταξης κυκλώνων και τυφώνων.Το αμερικανικό δίκτυο μετεωρολογικών προβλέψεων AccuWeather δήλωσε ότι ο Μελίσα είναι ο τρίτος ισχυρότερος κυκλώνας που έχει καταγραφεί στην Καραϊβική καθώς και αυτός με τη χαμηλότερη ταχύτητα, κάτι που τον κατέστησεΣτις Μπαχάμες, η κυβέρνηση απομάκρυνε σχεδόν 1.500 ανθρώπους καθώς η καταιγίδα πλησίαζε, κάνοντας λόγο για μια από τις μεγαλύτερες της επιχειρήσεις εκκένωσης.Οι αρχές ανέφεραν τουλάχιστονι, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Αϊτής, η οποία πρόσθεσε ότι πάνω από