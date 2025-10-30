Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Καβγάδιζαν αεροσυνοδοί και δεν απογειωνόταν αεροπλάνο, τετράωρη καθυστέρηση σε πτήση στις ΗΠΑ
Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν
Πτήση της United Airlines από την Αϊόβα στο Σικάγο καθυστέρησε τέσσερις ώρες επειδή ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στις αεροσυνοδούς.
Η πτήση UA-2138 ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 11:26 π.μ. τοπική ώρα, αλλά σύντομα τα πράγματα άλλαξαν μέσα στην καμπίνα όταν ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε δύο αεροσυνοδούς, σύμφωνα με την Daily Mail.
Τα αρχεία αναχώρησης της πτήσης αναφέρουν ότι το πρόβλημα ήταν η «διαθεσιμότητα του πληρώματος». Τελικά ζητήθηκε από τους επιβάτες να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος στις 12:10.
Αφού εργάστηκαν για την επίλυση του προβλήματος, το Flight Radar δείχνει ότι η πτήση τελικά αναχώρησε στις 3.24 μ.μ., τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα. Έφτασε στο Σικάγο στις 5.09 μ.μ. με καθυστέρηση τεσσάρων ωρών και 12 λεπτών. Η United Airlines αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό σε επικοινωνία που είχε μαζί της η Daily Mail.
