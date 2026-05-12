Ακίνητα: «Ξεπαγώνουν» χιλιάδες αγοραπωλησίες και γονικές παροχές που μπλόκαραν στα δασαρχεία
Τι αλλάζει για όσους είχαν δικαιωθεί στις επιτροπές αντιρρήσεων αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν συμβόλαια λόγω καθυστερήσεων - Πώς μπορούν πλέον να προχωρήσουν άμεσα οι μεταβιβάσεις
Για χρόνια είχαν δικαιωθεί αλλά δεν μπορούσαν ούτε να πουλήσουν ούτε να μεταβιβάσουν την περιουσία τους. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγροτεμαχίων που είχαν κερδίσει τις υποθέσεις τους στις επιτροπές αντιρρήσεων παρέμεναν εγκλωβισμένοι επειδή οι δασικοί χάρτες δεν ενημερώνονταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η νέα διάταξη του άρθρου 93 του νόμου 5299/2026, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, επιχειρεί τώρα να λύσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, ανοίγοντας τον δρόμο για πωλήσεις, γονικές παροχές, δωρεές, διανομές και άλλες μεταβιβάσεις ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η αναμόρφωση των δασικών χαρτών από τις Δασικές Υπηρεσίες.
Η ρύθμιση αφορά κυρίως περιπτώσεις εκτάσεων που είχαν περιληφθεί ή χαρακτηριστεί ως δασικές στους χάρτες, αλλά οι ιδιοκτήτες τους είχαν τελικά δικαιωθεί από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων ή μέσω διαδικασίας αναμόρφωσης. Μέχρι σήμερα, παρά τη δικαίωση των πολιτών, οι μεταβιβάσεις παρέμεναν μπλοκαρισμένες έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αναμόρφωσης και κύρωσης του δασικού χάρτη από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και τον Γενικό Γραμματέα Δασών.
Αυτό στην πράξη σήμαινε ότι ακόμη και όταν μία έκταση είχε ουσιαστικά πάψει να θεωρείται δασική, το ακίνητο συνέχιζε να εμφανίζεται ως δασικό στις συναλλαγές επειδή η απόφαση δεν είχε ενσωματωθεί στον κυρωμένο χάρτη. Το αποτέλεσμα ήταν να μπλοκάρονται συμβόλαια, αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές, με πολλούς ιδιοκτήτες να περιμένουν επί χρόνια την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τα Δασαρχεία.
Η ρύθμιση αφορά τόσο εκτάσεις που βρίσκονται σε ανάρτηση όσο και σε ήδη κυρωμένους δασικούς χάρτες, αρκεί να έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις ή αιτήματα αναμόρφωσης. Με τη νέα διαδικασία δεν θα απαιτείται πλέον να έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση του δασικού χάρτη για να γίνει συμβόλαιο.
Αντί για το πιστοποιητικό της Δασικής Υπηρεσίας, θα μπορεί να επισυνάπτεται στο συμβόλαιο η απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ή η απόφαση αναμόρφωσης του δασικού χάρτη μαζί με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στη «Διαύγεια» και σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων ΕΓΣΑ που θα πιστοποιεί ότι πρόκειται για το ίδιο ακίνητο. Τα έγγραφα αυτά θα είναι υποχρεωτικά, καθώς χωρίς αυτά το συμβόλαιο θα θεωρείται άκυρο.
Ουσιαστικά, η διάταξη παρακάμπτει τη μεγάλη καθυστέρηση των Δασαρχείων στην αναμόρφωση των χαρτών και επιτρέπει στους πολίτες να αξιοποιήσουν άμεσα την περιουσία τους χωρίς να περιμένουν πότε οι υπηρεσίες θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μειωθεί και η πίεση προς τις Δασικές Υπηρεσίες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένουν την οριστική ενημέρωση των χαρτών για να προχωρήσουν σε συμβολαιογραφικές πράξεις.
Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων, αγροτεμαχίων και άλλων εκτάσεων σε όλη τη χώρα που είχαν χαρακτηριστεί λανθασμένα ως δασικές αλλά είχαν δικαιωθεί στις επιτροπές αντιρρήσεων ή μέσω διαδικασίας αναμόρφωσης των χαρτών.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη δικαιωθεί θα πρέπει πλέον να απευθυνθούν σε μηχανικό και συμβολαιογράφο ώστε να συγκεντρώσουν την απόφαση που τους δικαιώνει, τον αριθμό ανάρτησης στη «Διαύγεια» και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα προκειμένου να προχωρήσουν σε μεταβιβαστικά συμβόλαια.
Το θέμα είχε τεθεί και στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Στράτο Παραδιά να επισημαίνει ότι χιλιάδες πολίτες είχαν δικαιωθεί αλλά παρέμεναν εγκλωβισμένοι επειδή οι αποφάσεις δεν είχαν ενσωματωθεί εγκαίρως στους δασικούς χάρτες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η νέα διάταξη επιτρέπει πλέον να ξεμπλοκάρουν πωλήσεις, διανομές, δωρεές και γονικές παροχές χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση της αναμόρφωσης των χαρτών.
Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά πάντως να επεκταθεί η ρύθμιση και σε περιπτώσεις όπου έχουν κατατεθεί αιτήματα αναμόρφωσης βάσει οικοδομικών αδειών ή διαδικασιών εποικισμού, ώστε να ξεμπλοκάρουν ακόμη περισσότερες ιδιοκτησίες που παραμένουν εγκλωβισμένες στους δασικούς χάρτες.
