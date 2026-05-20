Η Μελόνι και ο Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτύρονται για την μεταχείριση των μελών της Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτυρήθηκαν, με κοινή γραπτή τους δήλωση, για την μεταχείριση μελών τoυ στολίσκου Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ.



Πιο συγκεκριμένα η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, στην δήλωσή τους υπογράμμισαν: «Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα για να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων, Ιταλών πολιτών. Η Ιταλία απαιτεί, παράλληλα, να ζητηθεί συγγνώμη για την μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι πολίτες αυτοί και για το ότι αγνοήθηκαν παντελώς τα σαφή αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει άμεσα τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ρώμη, με στόχο να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».
