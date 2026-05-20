Η Μελόνι και ο Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτύρονται για την μεταχείριση των μελών της Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ
Η Μελόνι και ο Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτύρονται για την μεταχείριση των μελών της Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ
«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες, είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», δήλωσαν
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτυρήθηκαν, με κοινή γραπτή τους δήλωση, για την μεταχείριση μελών τoυ στολίσκου Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ.
Πιο συγκεκριμένα η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, στην δήλωσή τους υπογράμμισαν: «Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα για να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων, Ιταλών πολιτών. Η Ιταλία απαιτεί, παράλληλα, να ζητηθεί συγγνώμη για την μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι πολίτες αυτοί και για το ότι αγνοήθηκαν παντελώς τα σαφή αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει άμεσα τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ρώμη, με στόχο να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».
Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti…
Πιο συγκεκριμένα η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, στην δήλωσή τους υπογράμμισαν: «Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα για να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων, Ιταλών πολιτών. Η Ιταλία απαιτεί, παράλληλα, να ζητηθεί συγγνώμη για την μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι πολίτες αυτοί και για το ότι αγνοήθηκαν παντελώς τα σαφή αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει άμεσα τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ρώμη, με στόχο να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα