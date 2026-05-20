Φον ντερ Λάιεν για drones στη Βαλτική: Η άμεση ευθύνη ανήκει στη Ρωσία
«Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν
Η Ρωσία φέρει «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά που συνδέονται με drones και έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχόμενη ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την άμεση ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω του Χ προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα».
Ο συναγερμός σήμανε εξαιτίας του εντοπισμού drone στη γειτονική Λετονία το οποίο κατευθυνόταν προς την Λιθουανία. Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε σε πρώτη φάση πως: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι».
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σήμανε συναγερμός για εισερχόμενο drone που οδήγησε στην διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τον πληθυσμό της λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια.
Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026
Let there be no doubt.
A threat against one Member State is a threat against our entire Union.
Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people…
