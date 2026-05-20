Φον ντερ Λάιεν για drones στη Βαλτική: Η άμεση ευθύνη ανήκει στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Drones Βαλτική

Φον ντερ Λάιεν για drones στη Βαλτική: Η άμεση ευθύνη ανήκει στη Ρωσία

«Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν

Φον ντερ Λάιεν για drones στη Βαλτική: Η άμεση ευθύνη ανήκει στη Ρωσία
14 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρωσία φέρει «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά που συνδέονται με drones και έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχόμενη ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν την άμεση ευθύνη και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πληθυσμών στην ανατολική μας πτέρυγα» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω του Χ προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ισχύ και ενότητα».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σήμανε συναγερμός για εισερχόμενο drone που οδήγησε στην διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τον πληθυσμό της λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια.

Ο συναγερμός σήμανε εξαιτίας του εντοπισμού drone στη γειτονική Λετονία το οποίο κατευθυνόταν προς την Λιθουανία. Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε σε πρώτη φάση πως: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι».
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης