Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στα Χανιά


Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στα Χανιά

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου

Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στα Χανιά
Σήμερα το μεσημέρι στις 15:00 συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 52χρονο που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο άνδρα κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού στο Έλος του Κισσάμου Χανίων.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου. Το μικρό χωριό του Έλους παραμένει συγκλονισμένο, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας, επικρατεί φόβος για πιθανή βεντέτα, με τους κατοίκους να ζητούν ενότητα και ψυχραιμία.

Ο 52χρονος άνδρας που δολοφονήθηκε:

Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στα Χανιά


Σήμερα ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών και αφού του ασκηθούν ποινικές διώξεις αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο ίδιος, μετά την παράδοσή του στις αρχές της Δευτέρα, δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».

