Με αυτό το όπλο σκότωσε ο 23χρονος τον 52χρονο στην Κρήτη - Πυροβόλησε από ένα μέτρο απόσταση
Πρόκειται για ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, που θεωρείται το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις
Φωτογραφία του όπλου που χρησιμοποίησε ο 23χρονος για να σκοτώσει τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος.
Όπως είχε γράψει χθες το protothema.gr το θύμα βρισκόταν κοντά στο τραπέζι του, μαζί με την παρέα του, όταν ο 23χρονος εμφανίστηκε τον πλησίασε σε απόσταση ενός μέτρου και χωρίς να πει το παραμικρό, τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές.
Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ατόμων, που σοκαρισμένοι έχουν περιγράψει τις στιγμές στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων.
Οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, και φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.
