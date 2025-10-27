Ζελένσκι: Επεκτείνουμε τη γεωγραφική κάλυψη των επιθέσεων μέσα στη Ρωσία - Κύριος στόχος οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος συμμετείχε σε συνεδρίαση με την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για τη στρατηγική επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς στο ρωσικό έδαφος