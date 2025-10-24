Ο Ζελένσκι ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τη «Συμμαχία των Προθύμων»
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Ζελένσκι ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τη «Συμμαχία των Προθύμων»

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου από το Λονδίνο - Ανέφερε ότι η Ρωσία φοβάται τους πυραύλους Tomahawk

Ο Ζελένσκι ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τη «Συμμαχία των Προθύμων»
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέχουν στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να ενισχύσουν την Ουκρανία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας και έχει ζητήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αυξήσει την πίεση προς την Μόσχα, αλλά δεν τους έχει αποκτήσει ακόμη.

«Μόλις (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) ένιωσε πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης των Τόμαχοκ στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως έτοιμος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο.

