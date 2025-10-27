Και πάλι φίλοι Τραμπ και Μασκ: «Είναι καλή η σχέση μας, πάντα μου άρεσε ο Έλον»
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος κατά τη μετάβασή του στην Ιαπωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως «πάντα συμπαθούσε» τον Μασκ, παρά τις εντάσεις του παρελθόντος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Έλον Μασκ, υπογραμμίζοντας πως οι δυο τους έχουν μιλήσει «κατά καιρούς» μετά τη συνάντησή τους στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα, και ότι η σχέση τους είναι πλέον «καλή».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος κατά τη μετάβασή του στην Ιαπωνία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε πως «πάντα συμπαθούσε» τον Έλον Μασκ, παρά τις εντάσεις του παρελθόντος. «Πάντα μου άρεσε ο Έλον. Πέρασε μια δύσκολη περίοδο, μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Έλον, και υποψιάζομαι ότι πάντα θα μου αρέσει» είπε χαρακτηριστικά απαντώντας σε ερώτηση του Politico.
Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν ένα νέο στάδιο εξομάλυνσης στις σχέσεις των δύο ανδρών, έπειτα από ένα καλοκαίρι έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης. Ο Τραμπ και ο Μασκ είχαν ανταλλάξει επανειλημμένα προσωπικές επιθέσεις και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει υποψηφίους απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς, ή ακόμη και να ιδρύσει νέο κόμμα με την ονομασία «America Party».
Την περίοδο εκείνη, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει τον Μασκ ότι θα αντιμετωπίσει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε στα σχέδιά του, ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον του μέσω της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, την οποία ο Μασκ είχε επιβλέψει στα πρώτα της βήματα.
Η πρόσφατη προσέγγιση ανάμεσά τους εκτιμάται πως θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις ενόψει των εκλογών του 2026 και του 2028, σύμφωνα με το Politico.
