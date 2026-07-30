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Δείτε βίντεο: Άνδρας στην Ρουμανία κοιτούσε το κινητό και δεν κατάλαβε την αρκούδα που στεκόταν πίσω του, άρχισε να τρέχει όταν την είδε
Δείτε βίντεο: Άνδρας στην Ρουμανία κοιτούσε το κινητό και δεν κατάλαβε την αρκούδα που στεκόταν πίσω του, άρχισε να τρέχει όταν την είδε
Η Ρουμανία φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς καφέ αρκούδας στην Ευρώπη
Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστές έναν τουρίστα και μια αρκούδα καταγράφηκε στον διάσημο ορεινό δρόμο Transfăgărășan της Ρουμανίας, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Στα πλάνα που τραβήχτηκαν από κάμερα άλλου αυτοκινήτου, φαίνονται δύο άνδρες να στέκονται σχεδόν στην μέση του δρόμου. Κάποια στιγμή ο ένας από τους δυο φεύγει τρέχοντάς και να μπαίνει στο αυτοκίνητο του ενώ ο δεύτερος στέκεται στη μέση του δρόμου και κοιτάει το κινητό του. Στην εικόνα τότε εμφανίζεται ένα μικρό αρκουδάκι και πλησιάζει προς το μέρος του χωρίς να γίνει αντιληπτό.
Η αρκούδα αρχικά κινείται διστακτικά, πλησιάζει τον άνδρα από πίσω και αρχίζει να μυρίζει τα ρούχα του. Στη συνέχεια φτάνει στο πόδι του ενώ αυτός παραμένει εντελώς ανυποψίαστος. Μόνο όταν η αρκούδα περνάει μπροστά από το οπτικό του πεδίο αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Μόλις ο άνδρας είδε την αρκούσα άρχισε να τρέχει αριστερά και δεξιά και στην συνέχεια να μπαίνει στο αυτοκίνητό του, με την αρκούδα να τον ακολουθεί για λίγα μέτρα, χωρίς τελικά να του επιτεθεί.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ρουμανία φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς καφέ αρκούδας στην Ευρώπη, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του Απριλίου του 2025, ο συνολικός αριθμός των ζώων εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 10.419 και 12.770 αρκούδων.
Οι εμφανίσεις αρκούδων στην συγκεκριμένη περιοχή είναι συχνό φαινόμενο με αρκετά ζώα να έχουν εξοικειωθεί με την παρουσία ανθρώπων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ρουμανίας, καλούν τους επισκέπτες να διατηρούν πάντα ασφαλή απόσταση από τις αρκούδες και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή μαζί τους καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με τουρίστες που τραυματίστηκαν ή ακόμη και έχασαν τη ζωή τους, όταν σταμάτησαν στον διάσημο ορεινό δρόμο για να φωτογραφίσουν ή να ταΐσουν αρκούδες.
Στα πλάνα που τραβήχτηκαν από κάμερα άλλου αυτοκινήτου, φαίνονται δύο άνδρες να στέκονται σχεδόν στην μέση του δρόμου. Κάποια στιγμή ο ένας από τους δυο φεύγει τρέχοντάς και να μπαίνει στο αυτοκίνητο του ενώ ο δεύτερος στέκεται στη μέση του δρόμου και κοιτάει το κινητό του. Στην εικόνα τότε εμφανίζεται ένα μικρό αρκουδάκι και πλησιάζει προς το μέρος του χωρίς να γίνει αντιληπτό.
Η αρκούδα αρχικά κινείται διστακτικά, πλησιάζει τον άνδρα από πίσω και αρχίζει να μυρίζει τα ρούχα του. Στη συνέχεια φτάνει στο πόδι του ενώ αυτός παραμένει εντελώς ανυποψίαστος. Μόνο όταν η αρκούδα περνάει μπροστά από το οπτικό του πεδίο αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Μόλις ο άνδρας είδε την αρκούσα άρχισε να τρέχει αριστερά και δεξιά και στην συνέχεια να μπαίνει στο αυτοκίνητό του, με την αρκούδα να τον ακολουθεί για λίγα μέτρα, χωρίς τελικά να του επιτεθεί.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ρουμανία φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς καφέ αρκούδας στην Ευρώπη, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του Απριλίου του 2025, ο συνολικός αριθμός των ζώων εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 10.419 και 12.770 αρκούδων.
TOURIST IN ROMANIA FAILS TO NOTICE BEAR WHILE STARING AT PHONE— Russian Market (@runews) July 29, 2026
A tourist in Romania was so focused on his phone that a bear standing nearby went completely unnoticed. pic.twitter.com/15sHbRoQpu
Οι εμφανίσεις αρκούδων στην συγκεκριμένη περιοχή είναι συχνό φαινόμενο με αρκετά ζώα να έχουν εξοικειωθεί με την παρουσία ανθρώπων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ρουμανίας, καλούν τους επισκέπτες να διατηρούν πάντα ασφαλή απόσταση από τις αρκούδες και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή μαζί τους καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με τουρίστες που τραυματίστηκαν ή ακόμη και έχασαν τη ζωή τους, όταν σταμάτησαν στον διάσημο ορεινό δρόμο για να φωτογραφίσουν ή να ταΐσουν αρκούδες.
Οι αρχές προειδοποιούν τους επισκέπτες
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