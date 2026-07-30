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Χειριστής εκσκαφέα κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη δασική φωτιά στην ιστορία της Ισπανίας, κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Ισπανία Γαλλία Εργάτης Πυρκαγιά

Χειριστής εκσκαφέα κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη δασική φωτιά στην ιστορία της Ισπανίας, κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση, βίντεο

Ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποιούσε την υδραυλική σφύρα του εκσκαφέα για να θρυμματίσει βράχους, οι σπινθήρες προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς, που επεκτάθηκε σε 500 χιλιάδες στρέμματα σε δάση και καλλιέργειες

Χειριστής εκσκαφέα κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη δασική φωτιά στην ιστορία της Ισπανίας, κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση, βίντεο
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Αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών βρίσκεται ένας εργάτης οικοδομής στην Ισπανία, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι προκάλεσε από αμέλεια τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η καταστροφική φωτιά, που ξέσπασε στις 22 Ιουλίου κοντά στη Ναβαλουένγκα της επαρχίας Άβιλα, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, να οφείλεται στη χρήση εκσκαφέα κατά παράβαση των θερινών περιορισμών.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποιούσε την υδραυλική σφύρα του εκσκαφέα για να θρυμματίσει βράχους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που έπεσαν στη ξερή βλάστηση και προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η χρήση τέτοιου είδους βαρέων μηχανημάτων απαγορεύεται στην Ισπανία κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία.


Αρνείται τις κατηγορίες

Ο συλληφθείς αρνείται ότι εκτελούσε εργασίες, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) πως είχε μεταβεί στο σημείο αποκλειστικά για να παραλάβει τον εκσκαφέα.

Ωστόσο, οι αρχές υποστηρίζουν ότι πραγματοποιούσε εργασίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ το μηχάνημα δεν διέθετε τον προβλεπόμενο πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Κλείσιμο

Εφόσον κριθεί ένοχος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως δέκα έτη.


Περίπου 500 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα σε δάση και αγροτικές εκτάσεις έγιναν στάχτη


Η φωτιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, ευνοούμενη από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, κατακαίγοντας περίπου περίπου 500 χιλιάδες τετραγωνικών χιλιομέτρων σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης που έχει γνωρίσει ποτέ η Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντεθ Μανιουέκο, χαρακτήρισε την υπόθεση προϊόν «εγκληματικής αμέλειας» και ανακοίνωσε ότι η περιφερειακή κυβέρνηση θα παραστεί ως πολιτική αγωγή στη δίκη.

«Αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια. Η κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν θα κινηθεί νομικά κατά του υπεύθυνου», δήλωσε χαρακτηριστικά.


Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε Ισπανία και Γαλλία

Παρά τη σταδιακή σταθεροποίηση του μεγάλου μετώπου στην περιοχή της Άβιλα και της Μαδρίτης, οι ισπανικές αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός, καθώς οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.


Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, έκανε λόγο για «τρεις πολύ δύσκολες ημέρες», εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και του καύσωνα, ενώ νέα μεγάλη πυρκαγιά απείλησε την επαρχία Θαμόρα, οδηγώντας στην εκκένωση έξι οικισμών.

Την ίδια στιγμή, και η νοτιοδυτική Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην περιοχή δυτικά του Μπορντό έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια δάσους, κυρίως πευκοδάση, ενώ συνολικά περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Αν και αρκετοί κάτοικοι έχουν πλέον επιστρέψει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν νέες αναζωπυρώσεις.
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