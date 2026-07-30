Χειριστής εκσκαφέα κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη δασική φωτιά στην ιστορία της Ισπανίας, κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση, βίντεο



Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε Ισπανία και Γαλλία

ALL-OUT FIRE IN EUROPE! Spain and France are ablaze for the second week in a row. pic.twitter.com/mAVz4j2vJ9 — France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026

Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης που έχει γνωρίσει ποτέ η Ισπανία λόγω δασικής πυρκαγιάς.Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντεθ Μανιουέκο, χαρακτήρισε την υπόθεση προϊόν «εγκληματικής αμέλειας» και ανακοίνωσε ότι η περιφερειακή κυβέρνηση θα παραστεί ως πολιτική αγωγή στη δίκη.«Αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια. Η κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν θα κινηθεί νομικά κατά του υπεύθυνου», δήλωσε χαρακτηριστικά.Παρά τη σταδιακή σταθεροποίηση του μεγάλου μετώπου στην περιοχή της Άβιλα και της Μαδρίτης, οι ισπανικές αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός, καθώς οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, έκανε λόγο για «τρεις πολύ δύσκολες ημέρες», εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και του καύσωνα, ενώ νέα μεγάλη πυρκαγιά απείλησε την επαρχία Θαμόρα, οδηγώντας στην εκκένωση έξι οικισμών.Την ίδια στιγμή, και η νοτιοδυτική Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην περιοχή δυτικά του Μπορντό έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια δάσους, κυρίως πευκοδάση, ενώ συνολικά περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Αν και αρκετοί κάτοικοι έχουν πλέον επιστρέψει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν νέες αναζωπυρώσεις.