Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Χειριστής εκσκαφέα κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη δασική φωτιά στην ιστορία της Ισπανίας, κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση, βίντεο
Ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποιούσε την υδραυλική σφύρα του εκσκαφέα για να θρυμματίσει βράχους, οι σπινθήρες προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς, που επεκτάθηκε σε 500 χιλιάδες στρέμματα σε δάση και καλλιέργειες
Σύμφωνα με την έρευνα, ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποιούσε την υδραυλική σφύρα του εκσκαφέα για να θρυμματίσει βράχους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που έπεσαν στη ξερή βλάστηση και προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς.
Η χρήση τέτοιου είδους βαρέων μηχανημάτων απαγορεύεται στην Ισπανία κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία.
EU tells Spain to let the forest fires burn.— Alternative News (@AlternatNews) July 29, 2026
Spain’s fleet of 10 Russian Ka-32 firefighting choppers would possibly extinguish the fire.
They have a high water capacity (several tonnes), maneuverability, and great performance in heat/difficult terrain.
“EU sanctions cannot…
Ο συλληφθείς αρνείται ότι εκτελούσε εργασίες, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) πως είχε μεταβεί στο σημείο αποκλειστικά για να παραλάβει τον εκσκαφέα.
Αρνείται τις κατηγορίες
Ωστόσο, οι αρχές υποστηρίζουν ότι πραγματοποιούσε εργασίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ το μηχάνημα δεν διέθετε τον προβλεπόμενο πυροσβεστικό εξοπλισμό.
🇪🇸 España enfrenta uno de los incendios forestales más devastadores de su historia.— ABC Digital (@ABCDigital) July 24, 2026
🔥 El fuego ya arrasó 15.000 hectáreas, obligó a evacuar a más de 10.000 personas y continúa avanzando sin control.
🐶 En medio de los trabajos, agentes de la Guardia Civil lograron rescatar a… pic.twitter.com/jhh68hZjnT
Εφόσον κριθεί ένοχος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως δέκα έτη.
Περίπου 500 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα σε δάση και αγροτικές εκτάσεις έγιναν στάχτη
Η φωτιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, ευνοούμενη από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, κατακαίγοντας περίπου περίπου 500 χιλιάδες τετραγωνικών χιλιομέτρων σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντεθ Μανιουέκο, χαρακτήρισε την υπόθεση προϊόν «εγκληματικής αμέλειας» και ανακοίνωσε ότι η περιφερειακή κυβέρνηση θα παραστεί ως πολιτική αγωγή στη δίκη.
«Αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια. Η κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν θα κινηθεί νομικά κατά του υπεύθυνου», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παρά τη σταδιακή σταθεροποίηση του μεγάλου μετώπου στην περιοχή της Άβιλα και της Μαδρίτης, οι ισπανικές αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός, καθώς οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.
Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε Ισπανία και Γαλλία
ALL-OUT FIRE IN EUROPE! Spain and France are ablaze for the second week in a row. pic.twitter.com/mAVz4j2vJ9— France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026
Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, έκανε λόγο για «τρεις πολύ δύσκολες ημέρες», εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και του καύσωνα, ενώ νέα μεγάλη πυρκαγιά απείλησε την επαρχία Θαμόρα, οδηγώντας στην εκκένωση έξι οικισμών.
Την ίδια στιγμή, και η νοτιοδυτική Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην περιοχή δυτικά του Μπορντό έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια δάσους, κυρίως πευκοδάση, ενώ συνολικά περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Αν και αρκετοί κάτοικοι έχουν πλέον επιστρέψει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν νέες αναζωπυρώσεις.
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