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Ρεκόρ άφιξης μεταναστών μέσω της Μάγχης στη Βρετανία: 752 άνθρωποι σε μια ημέρα, τέσσερις εντοπίστηκαν νεκροί
Ρεκόρ άφιξης μεταναστών μέσω της Μάγχης στη Βρετανία: 752 άνθρωποι σε μια ημέρα, τέσσερις εντοπίστηκαν νεκροί
Το απόλυτο ρεκόρ παραμένουν οι 1.305 αφίξεις στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022
Οι βρετανικές Αρχές κατέγραψαν την Τετάρτη την άφιξη 752 μεταναστών που διέπλευσαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, αριθμός-ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.
Οι άνθρωποι αυτοί επέβαιναν σε εννιά μικρά φουσκωτά.
Το προηγούμενο ρεκόρ αφίξεων μέσα σε 24 ώρες ήταν 710 και είχε καταγραφεί στις 15 Ιουνίου. Το απόλυτο ρεκόρ παραμένουν οι 1.305 αφίξεις στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022.
Από τις αρχές του έτους 14.128 άνθρωποι πέρασαν με πλοιάρια στη Βρετανία, αριθμός μειωμένος κατά 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.
Το ρεκόρ καταγράφηκε την ίδια ημέρα που οι γαλλικές Aρχές ανέφεραν ότι τέσσερις επίδοξοι μετανάστες βρέθηκαν νεκροί αφού επιχείρησαν να περάσουν τη Μάγχη. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γαλλία φέτος κατά τον ίδιο τρόπο.
Πρόκειται για τρεις γυναίκες που πέθαναν σε βάρκα ανοιχτά της Δουνκέρκης και έναν άνδρα στο Νταν. Δεν είναι γνωστές οι εθνικότητες των γυναικών που ήταν περίπου 20, 30 και 50 ετών.
Οι Aρχές διαπιστώνουν εξάλλου ότι οι διακινητές χρησιμοποιούν ολοένα και μεγαλύτερα σκάφη, για να επιβιβάζουν περισσότερους ανθρώπους. Το πλοιάριο φτάνει στα ανοιχτά των ακτών και «μαζεύει» τους μετανάστες απευθείας από το νερό.
Στις αρχές της εβδομάδας ένας 19χρονος οδηγήθηκε στη Βρετανία ενώπιον δικαστηρίου με την κατηγορία ότι ήταν ο κυβερνήτης ενός τέτοιου σκάφους που μετέφερε 167 ανθρώπους.
Διαδοχικές κυβερνήσεις στη Βρετανία έχουν υποσχεθεί ότι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ένα φαινόμενο που συνέβαλε στη μετεωρική άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ τα δύο τελευταία χρόνια. Στελέχη του κόμματος αυτού και της συντηρητικής αντιπολίτευσης κατηγορούν συχνά τις γαλλικές Aρχές ότι δεν κάνουν αρκετά για να εμποδίσουν την αναχώρηση των μεταναστών, παρά τα χρήματα που λαμβάνει η Γαλλία από τη Βρετανία για τον σκοπό αυτόν.
Οι άνθρωποι αυτοί επέβαιναν σε εννιά μικρά φουσκωτά.
Το προηγούμενο ρεκόρ αφίξεων μέσα σε 24 ώρες ήταν 710 και είχε καταγραφεί στις 15 Ιουνίου. Το απόλυτο ρεκόρ παραμένουν οι 1.305 αφίξεις στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022.
Από τις αρχές του έτους 14.128 άνθρωποι πέρασαν με πλοιάρια στη Βρετανία, αριθμός μειωμένος κατά 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.
Το ρεκόρ καταγράφηκε την ίδια ημέρα που οι γαλλικές Aρχές ανέφεραν ότι τέσσερις επίδοξοι μετανάστες βρέθηκαν νεκροί αφού επιχείρησαν να περάσουν τη Μάγχη. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γαλλία φέτος κατά τον ίδιο τρόπο.
Πρόκειται για τρεις γυναίκες που πέθαναν σε βάρκα ανοιχτά της Δουνκέρκης και έναν άνδρα στο Νταν. Δεν είναι γνωστές οι εθνικότητες των γυναικών που ήταν περίπου 20, 30 και 50 ετών.
Οι Aρχές διαπιστώνουν εξάλλου ότι οι διακινητές χρησιμοποιούν ολοένα και μεγαλύτερα σκάφη, για να επιβιβάζουν περισσότερους ανθρώπους. Το πλοιάριο φτάνει στα ανοιχτά των ακτών και «μαζεύει» τους μετανάστες απευθείας από το νερό.
Στις αρχές της εβδομάδας ένας 19χρονος οδηγήθηκε στη Βρετανία ενώπιον δικαστηρίου με την κατηγορία ότι ήταν ο κυβερνήτης ενός τέτοιου σκάφους που μετέφερε 167 ανθρώπους.
Διαδοχικές κυβερνήσεις στη Βρετανία έχουν υποσχεθεί ότι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ένα φαινόμενο που συνέβαλε στη μετεωρική άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ τα δύο τελευταία χρόνια. Στελέχη του κόμματος αυτού και της συντηρητικής αντιπολίτευσης κατηγορούν συχνά τις γαλλικές Aρχές ότι δεν κάνουν αρκετά για να εμποδίσουν την αναχώρηση των μεταναστών, παρά τα χρήματα που λαμβάνει η Γαλλία από τη Βρετανία για τον σκοπό αυτόν.
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