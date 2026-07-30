ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Λύθηκε το μυστήριο με τους 15 νεκρούς ελέφαντες στην Κένυα: Δηλητηριάστηκαν από ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με κυάνιο
ΚΟΣΜΟΣ
Ελέφαντες Κένυα Φυτοφάρμακα Ντομάτες Άγρια Ζωή Παράλυση Δηλητηρίαση

Λύθηκε το μυστήριο με τους 15 νεκρούς ελέφαντες στην Κένυα: Δηλητηριάστηκαν από ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με κυάνιο

Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι και εκτιμάται ότι δηλητηριάστηκαν αφού έφαγαν ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα σε γειτονικές καλλιέργειες

Λύθηκε το μυστήριο με τους 15 νεκρούς ελέφαντες στην Κένυα: Δηλητηριάστηκαν από ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με κυάνιο
Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ανακοίνωσε ότι οι προκαταρκτικές εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν κυάνιο σε δείγματα που ελήφθησαν από τα κουφάρια των ζώων.

Βρέθηκαν νεκροί έξω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι και εκτιμάται ότι δηλητηριάστηκαν αφού έφαγαν ντομάτες που είχαν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα σε γειτονικές καλλιέργειες.

Δέκα από τους ελέφαντες εντοπίστηκαν αρχικά με συμπτώματα παράλυσης και πέθαναν μέσα σε δύο ημέρες. Οι υπόλοιποι πέντε είχαν ήδη πεθάνει όταν βρέθηκαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ωστόσο προς το παρόν οι αρμόδιες αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.



Προσπαθώντας να καθησυχάσουν το κοινό, οι αρχές άγριας ζωής δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι τοξικές ουσίες που κατανάλωσαν οι ελέφαντες δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για την επέκταση των γεωργικών δραστηριοτήτων γύρω από το πάρκο, καθώς οι ελέφαντες συχνά εισέρχονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις αναζητώντας τροφή και νερό.

Κλείσιμο
Το πάρκο και η γύρω περιοχή είναι γνωστά ως το οικοσύστημα του Αμποσέλι, μια εκτεταμένη περιοχή που εκτείνεται έως τα σύνορα με την Τανζανία και φημίζεται για την πλούσια άγρια ζωή της.

Σύμφωνα με τις αρχές, είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται τόσο μεγάλης κλίμακας θνησιμότητα ελεφάντων στην περιοχή, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση της λαθροθηρίας. Ανάμεσα στα νεκρά ζώα υπάρχουν ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, γεγονός που δείχνει ότι οι θάνατοι δεν περιορίζονται σε μία μόνο οικογένεια ή πληθυσμιακή ομάδα.

Η KWS ανέφερε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα ενός μήνα, από τις 24 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία του Amboseli Trust for Elephants, οργανισμού που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των ζώων, στο οικοσύστημα του Αμποσέλι ζούσαν περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες το 2025.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης