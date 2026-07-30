Δείτε βίντεο: Φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια στη Βρετανία βάζει φωτιά στην είσοδο των γραφείων του BBC, αντιμετωπίζει πολυετή φυλάκιση

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Ένοχη κρίθηκε από βρετανικό δικαστήριο η 51χρονη Μάρθα Γκόνταρντ για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων τις οποίες πραγματοποίησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα