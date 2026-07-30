Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Δείτε βίντεο: Φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια στη Βρετανία βάζει φωτιά στην είσοδο των γραφείων του BBC, αντιμετωπίζει πολυετή φυλάκιση
Δείτε βίντεο: Φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια στη Βρετανία βάζει φωτιά στην είσοδο των γραφείων του BBC, αντιμετωπίζει πολυετή φυλάκιση
Ένοχη κρίθηκε από βρετανικό δικαστήριο η 51χρονη Μάρθα Γκόνταρντ για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων τις οποίες πραγματοποίησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα
Ένοχη κρίθηκε από βρετανικό δικαστήριο η 51χρονη Μάρθα Γκόνταρντ για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων εναντίον δύο καταστημάτων Starbucks, ενός McDonald's και γραφείου του BBC στο Νόργουιτς της Αγγλίας, τις οποίες πραγματοποίησε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.
Ύστερα από δίκη διάρκειας 12 ημερών στο Κακουργιοδικείο του Γούλγουιτς, η Γκόνταρντ καταδικάστηκε για πέντε περιπτώσεις πρόκλησης φθοράς ξένης περιουσίας και δύο περιπτώσεις κατασκευής εκρηκτικής ύλης, ενώ αθωώθηκε από τις κατηγορίες της απόπειρας πρόκλησης έκρηξης και της επίθεσης σε σταθμό τηλεπικοινωνιών στο νότιο Νόρφολκ.
Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση της σε διάφορα σημεία της πόλης μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου του περασμένου έτους. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται να τοποθετεί αφίσες στην πρόσοψη του κτιρίου όπου στεγάζεται το τοπικό γραφείο του BBC, να ενεργοποιεί τον μηχανισμό και στη συνέχεια να αποχωρεί ήρεμα, ενώ πίσω της εκδηλώνεται φωτιά.
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Οι αφίσες έφεραν επίσης το ανεστραμμένο κόκκινο τρίγωνο, σύμβολο που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις όσο και από τη Χαμάς.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη δράστιδα χάρη στα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στις αφίσες. Κατά την έρευνα στο σπίτι της βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες υλικών για την κατασκευή θερμίτη, αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, καθώς και έγγραφα στον υπολογιστή της στα οποία φέρεται να ομολογούσε τις πράξεις της.
Οι εμπρησμοί προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων λιρών στις επιχειρήσεις και στο κτίριο του BBC.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η δικαστής Μόρα ΜακΓκόουαν ζήτησε από τους ενόρκους να μην επηρεαστούν από τις προσωπικές τους απόψεις σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή τις εταιρείες που αποτέλεσαν στόχο, αλλά να αποφασίσουν αποκλειστικά με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία.
Ύστερα από δίκη διάρκειας 12 ημερών στο Κακουργιοδικείο του Γούλγουιτς, η Γκόνταρντ καταδικάστηκε για πέντε περιπτώσεις πρόκλησης φθοράς ξένης περιουσίας και δύο περιπτώσεις κατασκευής εκρηκτικής ύλης, ενώ αθωώθηκε από τις κατηγορίες της απόπειρας πρόκλησης έκρηξης και της επίθεσης σε σταθμό τηλεπικοινωνιών στο νότιο Νόρφολκ.
Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση της σε διάφορα σημεία της πόλης μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου του περασμένου έτους. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται να τοποθετεί αφίσες στην πρόσοψη του κτιρίου όπου στεγάζεται το τοπικό γραφείο του BBC, να ενεργοποιεί τον μηχανισμό και στη συνέχεια να αποχωρεί ήρεμα, ενώ πίσω της εκδηλώνεται φωτιά.
Δείτε βίντεο
A pro-Palestine activist firebombed a McDonald's, two Starbucks and a BBC office in an anti-Israel crime wave.— Sedd (@SeddSezz) July 30, 2026
A BBC office? Even though the BBC loves to
churn out biased reporting in favour of Palestine?
Who the hell constructs homemade incendiary devices except a nutcase… pic.twitter.com/0eBjKvLdLI
Τα αποτυπώματα στις αφίσες την πρόδωσανΣτα σημεία των επιθέσεων η Γκόνταρντ άφηνε αφίσες με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα όπως «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς στη Γάζα», ενώ σε μία από αυτές χαρακτήριζε το BBC «δειλό», καλώντας το να προβάλλει τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι γιατροί στη Γάζα.
Οι αφίσες έφεραν επίσης το ανεστραμμένο κόκκινο τρίγωνο, σύμβολο που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις όσο και από τη Χαμάς.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη δράστιδα χάρη στα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στις αφίσες. Κατά την έρευνα στο σπίτι της βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες υλικών για την κατασκευή θερμίτη, αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, καθώς και έγγραφα στον υπολογιστή της στα οποία φέρεται να ομολογούσε τις πράξεις της.
Οι εμπρησμοί προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων λιρών στις επιχειρήσεις και στο κτίριο του BBC.
Αντιμέτωπη με πολυετή φυλάκιση
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η δικαστής Μόρα ΜακΓκόουαν ζήτησε από τους ενόρκους να μην επηρεαστούν από τις προσωπικές τους απόψεις σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή τις εταιρείες που αποτέλεσαν στόχο, αλλά να αποφασίσουν αποκλειστικά με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Μάρθα Γκόνταρντ αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 16 Οκτωβρίου, όταν θα ανακοινωθεί η ποινή της.
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