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Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του νερού στον Ρήνο λόγω της ξηρασίας στην Ολλανδία, δυσοίωνες οι προβλέψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Ρήνος Ολλανδία Ποταμός Ξηρασία Λειψυδρία

Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του νερού στον Ρήνο λόγω της ξηρασίας στην Ολλανδία, δυσοίωνες οι προβλέψεις

Η ξηρασία στην Ολλανδία εξακολουθεί να επιδεινώνεται, ανέφερε το υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων σε ανακοίνωσή του - Από τις 16 Ιουλίου η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας

Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του νερού στον Ρήνο λόγω της ξηρασίας στην Ολλανδία, δυσοίωνες οι προβλέψεις
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Η στάθμη του Ρήνου έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στο σημείο όπου ο ποταμός μπαίνει στην Ολλανδία, λόγω της ξηρασίας τη χώρα και της ανομβρίας στις γειτονικές χώρες, ανέφεραν σήμερα οι ολλανδικές αρχές.

«Η ξηρασία στην Ολλανδία εξακολουθεί να επιδεινώνεται» ανέφερε το υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων σε ανακοίνωσή του.

«Στο σημείο μέτρησης του Λόμπιτ (ανατολική Ολλανδία), ο Ρήνος δεν είχε πέσει ποτέ χαμηλότερα. Επίσης, λόγω της έλλειψης βροχών στο εξωτερικό, ο ποταμός Μεύσης (σ.σ. Μάας στα ολλανδικά) φέρνει λίγο γλυκό νερό στη χώρα», πρόσθεσε.

Η Ολλανδία είναι μια χώρα γνωστή για τα κανάλια της και την προηγμένη μηχανική της σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτων. Από τις 16 Ιουλίου ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας, σημείωσε το υπουργείο. Όλες οι περιφέρειες έχουν λάβει μέτρα για τη δικαιότερη κατανομή του νερού. Μεταξύ άλλων, επιβλήθηκαν περιορισμοί στην άντληση νερού σε μεγάλο μέρος της χώρας, κάτι που επηρεάζει κυρίως τις καλλιέργειες.

Τα πλοία αναγκάζονται επίσης να περιμένουν περισσότερο χρόνο σε ορισμένους υδατοφράκτες, η χρήση των οποίων έχει περιοριστεί για να μην διαρρέει το νερό απευθείας στη θάλασσα.

Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του νερού στον Ρήνο λόγω της ξηρασίας στην Ολλανδία, δυσοίωνες οι προβλέψεις


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Η Ράικσβατερσταατ, η εθνική αρχή δημόσιων έργων και διαχείρισης υδάτων, προβλέπει ότι η στάθμη του νερού στον Ρήνο θα υποχωρήσει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.
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