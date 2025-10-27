Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Ισραήλ: Τέλος μετά από δύο χρόνια η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια της χώρας
Είχε κηρυχθεί στις 7 Οκτωβρίου του 2023 - Ο Ισραέλ Κατζ υιοθέτησε τη σύσταση των IDF και ανακοίνωσε την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
Την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί στο νότιο Ισραήλ πριν από περίπου δύο χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατζ.
Η «ειδική κατάσταση» στην οποία είχε τεθεί η ευρύτερη περιοχή μετά την εισβολή της Χαμάς, επέτρεψε στη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να περιορίσει τις συγκεντρώσεις και να κλείσει περιοχές. Είχε κηρυχθεί το πρωί της 7ης Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο από τότε παρέμεινε σε ισχύ μόνο στο νότο.
Η εντολή θα λήξει αύριο και, για πρώτη φορά σε πάνω από δύο χρόνια, δεν θα υπάρχει ενεργή «ειδική κατάσταση» στο Ισραήλ.
«Αποφάσισα να υιοθετήσω τη σύσταση των IDF και να άρω, για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου, την ειδική κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «η απόφαση αντανακλά τη νέα πραγματικότητα στον τομέα της ασφάλειας στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στις αποφασιστικές και ισχυρές ενέργειες των ηρωικών στρατευμάτων μας κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς τα τελευταία δύο χρόνια».
