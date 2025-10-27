Οι Σάσεξ στο κλίμα του Χάλογουιν: Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Μέγκαν Μαρκλ με τον Χάρι να σκαλίζει κολοκύθες
Οι Σάσεξ στο κλίμα του Χάλογουιν: Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Μέγκαν Μαρκλ με τον Χάρι να σκαλίζει κολοκύθες
Το ζευγάρι επισκέφθηκε ένα κολοκυθοχώραφο μαζί με τα παιδιά του, τον πρίγκιπα 'Αρτσι και τη πριγκίπισσα Λίλιμπετ
Καθώς το Χάλογουιν βρίσκεται προ των πυλών, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) ξεκίνησαν τις οικογενειακές προετοιμασίες χαρίζοντας στους θαυμαστές τους σπάνια στιγμιότυπα.
Το ζευγάρι επισκέφθηκε ένα κολοκυθοχώραφο μαζί με τα παιδιά του, τον πρίγκιπα 'Αρτσι και τη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, με τη δούκισσα του Σάσεξ να μοιράζεται τις στιγμές μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Το κλιπ, υπό τον ήχο του κλασικού «California Dreamin» των Mamas & the Papas, ξεκινά με την οικογένεια να περιηγείται ανάμεσα στις σειρές από κολοκύθες όπου δεσπόζει ένα σκιάχτρο. Αμέσως μετά, το πλάνο εστιάζει στον εξάχρονο 'Αρτσι, ο οποίος απολαμβάνει το παιχνίδι τρέχοντας σε έναν λαβύρινθο από καλαμπόκια.
Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μέγκαν τραβά ένα καρότσι δίπλα στον Χάρι και την κόρη τους η οποία έχει καθίσει ανάμεσα σε τεράστιες κολοκύθες. Το βίντεο δείχνει επίσης την οικοδέσποινα του «With Love, Meghan» να ακουμπά τον ώμο του γιου της, κρατώντας το χέρι του Χάρι, ενώ μαζί παρακολουθούν τον 'Αρτσι να τρέχει ανάμεσα στις σειρές του χωραφιού.
Αργότερα, ο πρίγκιπας έδειξε τη δημιουργικότητά του σκαλίζοντας μερικές από τις κολοκύθες, ενώ και η μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ (Doria Ragland), φάνηκε να συμμετέχει, κάνοντας μια σύντομη εμφάνιση προς το τέλος του βίντεο.
