Συνάντηση Τραμπ με τον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: «Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι»
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού του Air Force One στη Ντόχα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία - Δείτε βίντεο
Ο Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε το Σάββατο (25/10) με τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάτ Αλ Θάνι, στη Ντόχα,
κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού του Air Force One, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία.
Η συνάντηση έγινε μετά από πρόσκληση του Εμίρη, ο οποίος δήλωσε: «Μόλις έμαθα ότι θα ανεφοδιαστεί, είπα, “Δεν θα τον αφήσω να απογειωθεί χωρίς να περάσω να τον χαιρετήσω”».
Από την πλευρά του, ο Τραμπ αντέτεινε, αποδίδοντας ιδιαίτερη εκτίμηση στον Εμίρη: «Είναι ένας από τους σπουδαιότερους ηγέτες του κόσμου». Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Θέλω να πω ότι εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, και έχετε αυτήν τη στιγμή μία ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι για πολύ καιρό».
Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «φίλο του κόσμου», καθώς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η συνάντηση δεν περιλάμβανε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.
.@POTUS welcomes the Emir and Prime Minister of Qatar aboard Air Force One while refueling at Al-Udeid Air Base:— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 25, 2025
"The Emir is one of the great rulers of the world... and the Prime Minister has been my friend... What we've done is incredible—peace in the Middle East." pic.twitter.com/B4VOxW7Dgs
