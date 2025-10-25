Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
8χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από τραμ στο Στρασβούργο - Διασώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, δείτε βίντεο
Ο ανήλικος κινούνταν με ποδήλατο μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ήταν με πατίνι, όταν έπεσε στις ράγες της γραμμής C του τραμ
Ένα 8χρονο αγόρι βρέθηκε εγκλωβισμένο κάτω από το τραμ, στην περιοχή Neuhof στο Στρασβούργο, το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά σώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.
Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10), όταν το 8χρονο παιδί που κινούνταν με ποδήλατο μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ήταν με πατίνι, έπεσε στις ράγες της γραμμής C του τραμ. Παρά την άμεση αντίδραση του οδηγού του τραμ, το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα.
Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει έναν περαστικό ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει τον ανήλικο που βρισκόταν κάτω από το τραμο. Όπως επιβεβαίωσε η Εταιρεία Μεταφορών Στρασβούργου, το παιδί δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με το BFMTV.
Δείτε το βίντεο:
«Δεν χρειάστηκε να σηκώσουμε το τραμ. Ευτυχώς, υπήρχε ένα κενό που επέτρεψε τη διάσωση του παιδιού» δήλωσε εκπρόσωπος της Εταιρείας Μεταφορών.
Το παιδί απεγκλωβίστηκε άμεσα από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να έχει σοβαρά τραύματα. Το περιστατικό προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας του τραμ για περίπου μία ώρα.
