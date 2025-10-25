Τραμπ: Τα πάω πολύ καλά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, είμαι 100% ανοικτός σε συνάντηση
Τραμπ: Τα πάω πολύ καλά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, είμαι 100% ανοικτός σε συνάντηση
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία για νέα συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νότια Κορέα
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Τύπο λίγο πριν αναχωρήσει το αεροσκάφος του για την περιοδεία του στην Ασία πως θα ήθελε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, με την ευκαιρία της επίσκεψης του στη Νότια Κορέα.
«Θα το ήθελα όντως, ξέρει πως πάμε», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες. Οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.
Μερικές ώρες νωρίτερα, αξιωματούχος της κυβέρνησής του δήλωνε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως δεν έχει συμπεριληφθεί τέτοια συνάντηση στο πρόγραμμα της περιοδείας του ρεπουμπλικάνου.
«Θα το ήθελα όντως, ξέρει πως πάμε», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες. Οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.
Μερικές ώρες νωρίτερα, αξιωματούχος της κυβέρνησής του δήλωνε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως δεν έχει συμπεριληφθεί τέτοια συνάντηση στο πρόγραμμα της περιοδείας του ρεπουμπλικάνου.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου
Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου
Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο
«Καλώς ήρθατε στο Hotel Hamas»: 150 επικίνδυνοι τρομοκράτες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ μένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα