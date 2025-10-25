Περιοδεία Τραμπ στην Ασία: Συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη για την παγκόσμια οικονομία

Κατόπιν ο Τραμπ θα μεταβεί μεθαύριο Δευτέρα στην Ιαπωνία, όπου μια ημέρα αργότερα θα συναντηθεί με την εθνικίστρια Σανάε Τακαΐτσι, η οποία αυτή την εβδομάδα έγινε η πρώτη επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης.Αυτή η τελευταία δήλωσε πως θέλει «ειλικρινείς» συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.Το Τόκιο υπέγραψε το καλοκαίρι συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το εμπόριο, όμως ορισμένες διαστάσεις της μένουν να αποσαφηνιστούν.Η κορύφωση της περιοδείας πάντως αναμένεται στη Νότια Κορέα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από την Τετάρτη για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας θα γίνει η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, στην Τζονγκτζού, την Πέμπτη.Ο ρεπουμπλικάνος είχε θέσει για αρκετές ημέρες υπό αμφισβήτηση τη συνάντηση αυτή, καθώς οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν αποδυθεί σε σκληρή σύγκρουση στο πεδίο του εμπορίου. Πάντως ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα πως πράγματι θα γίνει.Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ελπίζει να κλείσει συμφωνία με τον κινέζο ομόλογό του «για τα πάντα», για όλους τους φακέλους, ωστόσο πάνω απ’ όλα αυτό που τον ενδιαφέρει να συζητήσει είναι «η οικονομική και εμπορική σχέση», σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.Ωστόσο η συνάντηση δεν αναμένεται να αποτελέσει «σημείο καμπής» στη σχέση των δυο ηγετών, προεξόφλησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Χας, ερευνητής στο αμερικανικό ινστιτούτο μελετών Brookings.Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί επίσης στο περιθώριο της συνόδου με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε-μιουνγκ, θα εκφωνήσει ομιλία με ακροατήριο επιχειρηματίες και θα παρακαθίσει σε δείπνο των ηγετών του APEC, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.