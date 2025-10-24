Ιδιώτης έκανε δωρεά 130 εκατ. δολάρια για να πληρωθεί ο στρατός εν μέσω shutdown: Είναι πατριώτης, λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο ότι ο δωρητής είναι πατριώτης και «φίλος» του, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά του