Ο Τραμπ κατεδάφισε τμήμα του Λευκού Οίκου για να οικοδομηθεί στη θέση του αίθουσα χοροεσπερίδων - Βίντεο

Κατ’ αυτόν, η νέα αίθουσα χοροεσπερίδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, που ανήκουν «σε γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», όπως έγραψε αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, χωρίς να ξεκαθαρίσει πάντως το ύψος της δικής του συνεισφοράς.Ο ρεπουμπλικάνος την περασμένη εβδομάδα παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για να τον υποστηρίξουν. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ήταν παρούσες ξεχώριζαν αντιπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων της τεχνολογίας (Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir) και του κολοσσού της στρατιωτικής βιομηχανίας Lockheed Martin.Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, το επιδεικτικό οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, μοιάζει να αποτελεί υπόδειγμα καθώς ο Λευκός Οίκος μεταμορφώνεται κατά τα γούστα του.Το Οβάλ Γραφείο, για παράδειγμα, διακοσμήθηκε με χρυσά πλουμίδια και δυο πελώριες αμερικανικές σημαίες.Ο Λευκός Οίκος αποτελεί την κατοικία και τον τόπο εργασίας των προέδρων των ΗΠΑ από το 1800. Ο πρώτος που έζησε εκεί ήταν ο Τζον Άνταμς, ο δεύτερος πρόεδρος της χώρας.