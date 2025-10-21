Ο Τραμπ κατεδάφισε τμήμα του Λευκού Οίκου για να οικοδομηθεί στη θέση του αίθουσα χοροεσπερίδων - Βίντεο
Η αίθουσα, το κόστος ανέγερσης της οποίας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, θα μπορεί να υποδεχτεί ως ακόμη και 1.000 καλεσμένους
«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.
Η αίθουσα, το κόστος ανέγερσης της οποίας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να έχει επιφάνεια 8.000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον και θα μπορεί να υποδεχτεί ως ακόμη και 1.000 καλεσμένους. Θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών κρατών, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα, διευκρίνισε ο Aμερικανός πρόεδρος.
President Trump is tearing down the East Wing to build his ballroom. Bulldozers are taking down the façade and parts of the roof now. Windows have been removed. Trees were seen being taken from the property. Area is fenced off and closed to staff pic.twitter.com/iMxEQdICll— Emily Goodin (@Emilylgoodin) October 20, 2025
Το επιβλητικό λευκό τμήμα του κτιρίου με ψηλά παράθυρα, με βάση τα σχέδια, θα πάρει τη θέση της East Wing («ανατολικής πτέρυγας»), όπου παραδοσιακά βρισκόταν το γραφείο της εκάστοτε πρώτης κυρίας.
Demolition begins on East Wing of White House for Trump’s new $250 million ballroom https://t.co/Ygzc7NVCJf pic.twitter.com/mShFjy9VI0— New York Post (@nypost) October 20, 2025
Η πτέρυγα αυτή του Λευκού Οίκου με την ευκαιρία θα «εκσυγχρονιστεί εντελώς» και θα είναι «πιο όμορφη παρά ποτέ αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
On day 20 of the government shutdown, video shows construction crews at the White House's East Wing tearing down walls to make room for Pres. Trump’s vast new ballroom.— World News Tonight (@ABCWorldNews) October 20, 2025
More this evening on #WorldNewsTonight. https://t.co/AUlVKKGaxd pic.twitter.com/E2axmzC6G0
Κατ’ αυτόν, η νέα αίθουσα χοροεσπερίδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, που ανήκουν «σε γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», όπως έγραψε αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, χωρίς να ξεκαθαρίσει πάντως το ύψος της δικής του συνεισφοράς.
Ο ρεπουμπλικάνος την περασμένη εβδομάδα παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για να τον υποστηρίξουν. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ήταν παρούσες ξεχώριζαν αντιπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων της τεχνολογίας (Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir) και του κολοσσού της στρατιωτικής βιομηχανίας Lockheed Martin.
Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, το επιδεικτικό οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, μοιάζει να αποτελεί υπόδειγμα καθώς ο Λευκός Οίκος μεταμορφώνεται κατά τα γούστα του.
Το Οβάλ Γραφείο, για παράδειγμα, διακοσμήθηκε με χρυσά πλουμίδια και δυο πελώριες αμερικανικές σημαίες.
Ο Λευκός Οίκος αποτελεί την κατοικία και τον τόπο εργασίας των προέδρων των ΗΠΑ από το 1800. Ο πρώτος που έζησε εκεί ήταν ο Τζον Άνταμς, ο δεύτερος πρόεδρος της χώρας.
BREAKING: @PressSec announces the construction of a new 90,000 sq ft ballroom at the White House — with construction to begin in September.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 31, 2025
Visit https://t.co/Nq7Vqlw3HO for more. pic.twitter.com/XadWWxOGON
Ειδήσεις σήμερα:
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, από Ελλάδα έως Ολλανδία - Φοιτητές σε σκηνές, τετραμελείς οικογένειες στα 35 τετραγωνικά
The Perfect Neighbor: Ένας εφιάλτης με bodycam για τον πιο διχαστικό νόμο των ΗΠΑ - Η αληθινή ιστορία πίσω από το ντοκιμαντέρ του Netflix
«Η μάνα σου» απάντησε η εκπρόσωπος του Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr