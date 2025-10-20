«Η μάνα σου» απάντησε η εκπρόσωπος του Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Κάρολαϊν Λέβιτ Ντόναλντ Τραμπ Βαλντιμίρ Πούτιν Βουδαπέστη

«Η μάνα σου» απάντησε η εκπρόσωπος του Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Δείτε τον απίστευτο διάλογο με SMS - Η Κάρολαιν Λέβιτ απέφυγε να απαντήσει ευθέως γιατί επιλέχτηκε η συγκεκριμένη πόλη

«Η μάνα σου» απάντησε η εκπρόσωπος του Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν
42 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα απίστευτο σχόλιο, που θα μπορούσε να είχε κάνει μόνο ένα... παιδί του δημοτικού απάντησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε ερώτημα δημοσιογράφου σε ερώτημα για την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το ερώτημα έθεσε συντάκτης της HuffPost για την επιλογή της Βουδαπέστης, ως εξής:

«Είναι η πόλη όπου η Ρωσία υποσχέθηκε να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό της δίνει συμβολική σημασία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι επίσης ο μόνος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που τάσσεται με το πλευρό του Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο».

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ιστορικό, το HuffPost ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

Εκείνη απάντησε «η μάνα σου», ενώ και ο Τσέουνγκ απάντησε ένα λεπτό αργότερα και αυτός: «Η μάνα σου».

«Η μάνα σου» απάντησε η εκπρόσωπος του Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν


Κλείσιμο
Σήμερα Δευτέρα η Λέβιτ έδωσε συνέχεια στις επιθέσεις κατά του HuffPost, αλλά και πάλι χωρίς να απαντήσει ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

Τη Δευτέρα, έγραψε στο X: «Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα screenshot από το μήνυμα με την ερώτηση του HuffPost και τις απαντήσεις της, ωστόσο, δεν απάντησε στην αρχική ερώτηση.


Ειδήσεις σήμερα:

Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, στις 9,6 μονάδες η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι... Τσίπρα

Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε
42 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης