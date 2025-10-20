Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
«Η μάνα σου» απάντησε η εκπρόσωπος του Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν
«Η μάνα σου» απάντησε η εκπρόσωπος του Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν
Δείτε τον απίστευτο διάλογο με SMS - Η Κάρολαιν Λέβιτ απέφυγε να απαντήσει ευθέως γιατί επιλέχτηκε η συγκεκριμένη πόλη
Με ένα απίστευτο σχόλιο, που θα μπορούσε να είχε κάνει μόνο ένα... παιδί του δημοτικού απάντησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε ερώτημα δημοσιογράφου σε ερώτημα για την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Το ερώτημα έθεσε συντάκτης της HuffPost για την επιλογή της Βουδαπέστης, ως εξής:
«Είναι η πόλη όπου η Ρωσία υποσχέθηκε να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό της δίνει συμβολική σημασία.
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι επίσης ο μόνος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που τάσσεται με το πλευρό του Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο».
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ιστορικό, το HuffPost ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.
Εκείνη απάντησε «η μάνα σου», ενώ και ο Τσέουνγκ απάντησε ένα λεπτό αργότερα και αυτός: «Η μάνα σου».
Σήμερα Δευτέρα η Λέβιτ έδωσε συνέχεια στις επιθέσεις κατά του HuffPost, αλλά και πάλι χωρίς να απαντήσει ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.
Τη Δευτέρα, έγραψε στο X: «Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».
Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα screenshot από το μήνυμα με την ερώτηση του HuffPost και τις απαντήσεις της, ωστόσο, δεν απάντησε στην αρχική ερώτηση.
For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.— Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025
Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us
Τη Δευτέρα, έγραψε στο X: «Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».
Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα screenshot από το μήνυμα με την ερώτηση του HuffPost και τις απαντήσεις της, ωστόσο, δεν απάντησε στην αρχική ερώτηση.
