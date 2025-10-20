Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Πανικός σε πτήση της Air China από μπαταρία λιθίου που πήρε φωτιά σε χειραποσκευή - Δείτε βίντεο
Επιβάτης της πτήσης είπε σε τοπικά ενημέρωσης ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτι
Αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε να κάνει αεροπλάνο της Air China μετά από φωτιά που προκλήθηκε σε χειραποσκευή από μπαταρία λιθίου.
Το περιστατικό που προκάλεσε πανικό ανάμεσα στους επιβάτες, σημειώθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο της Χανγκζού με προορισμό τη Νότια Κορέα.
Στο βίντεο φαίνονται δύο αεροσυνοδοί να τρέχουν κρατώντας πυροσβεστήρες, ενώ άλλοι φώναζαν στους επιβάτες να παραμείνουν στις θέσεις τους.
Σε ανάρτηση στο Weibo η Air China ανέφερε ότι «μια μπαταρία λιθίου στην χειραποσκευή ενός επιβάτη που ήταν αποθηκευμένη στο ντουλαπάκι πάνω από τα καθίσματα πήρε ξαφνικά φωτιά».
Πάρα τον πανικό από τον καπνό και την αναγκαστική προσγείωση, κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.
Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025
It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting.
The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5
