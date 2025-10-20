Πανικός σε πτήση της Air China από μπαταρία λιθίου που πήρε φωτιά σε χειραποσκευή - Δείτε βίντεο
Μπαταρία Φωτιά Αεροπλάνο

Επιβάτης της πτήσης είπε σε τοπικά ενημέρωσης ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτι

Γιώργος Χρήστου
Αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε να κάνει αεροπλάνο της Air China μετά από φωτιά που προκλήθηκε σε χειραποσκευή από μπαταρία λιθίου.

Το περιστατικό που προκάλεσε πανικό ανάμεσα στους επιβάτες, σημειώθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο της Χανγκζού με προορισμό τη Νότια Κορέα.

Στο βίντεο φαίνονται δύο αεροσυνοδοί να τρέχουν κρατώντας πυροσβεστήρες, ενώ άλλοι φώναζαν στους επιβάτες να παραμείνουν στις θέσεις τους.


Επιβάτης της πτήσης είπε σε τοπικά ενημέρωσης ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Σε ανάρτηση στο Weibo η Air China ανέφερε ότι «μια μπαταρία λιθίου στην χειραποσκευή ενός επιβάτη που ήταν αποθηκευμένη στο ντουλαπάκι πάνω από τα καθίσματα πήρε ξαφνικά φωτιά».

Πάρα τον πανικό από τον καπνό και την αναγκαστική προσγείωση, κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

