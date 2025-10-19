Η Σοφία Ζαχαράκη αποχαιρετά τη Σοφία Κοραντί, τη δημιουργό του Erasmus

Σε μια συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της δημιουργού του Erasmus προχώρησε η Υπουργός Παιδείας,«Ήταν εκείνη που, πριν ακόμη η Ευρώπη γίνει αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, οραματίστηκε έναν κόσμο χωρίς σύνορα για τους φοιτητές, επισημαίνει η υπουργός Παιδείας και τονίζει ότι χάρη στη Σοφία Κοραντί, εκατομμύρια νέοι ένιωσαν πως η Ευρώπη μπορεί πράγματι να είναι ένα κοινό σπίτι».Η Σοφία Κοράντι, η γυναίκα που οραματίστηκε και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του προγράμματος Erasmus, πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 91 ετών.Η είδηση του θανάτου της, που μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε όλη την Ευρώπη.Αναλυτικά η ανάρτησή της Σοφίας Ζαχαράκη:«Σήμερα, η Ευρώπη αποχαιρετά μια γυναίκα που άλλαξε το πρόσωπο της εκπαίδευσης.Η Sofia Corradi, εμπνεύστρια του Erasmus άφησε πίσω της ένα από τα πιο φωτεινά αποτυπώματα στη σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής νεολαίας.Ήταν εκείνη που, πριν ακόμη η Ευρώπη γίνει αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, οραματίστηκε έναν κόσμο χωρίς σύνορα για τους φοιτητές∙έναν κόσμο όπου η γνώση, η γλώσσα και ο πολιτισμός θα ένωναν, και όχι θα χώριζαν, τους νέους ανθρώπους.Μέσα από το όραμά της γεννήθηκε το πρόγραμμα Erasmus, που εδώ και δεκαετίες εμπνέει, μεταμορφώνει και ενώνει εκατομμύρια νέους σε όλη την ήπειρο. Χτίζει κοινές εμπειρίες, φιλίες σχέσεις ζωής! Ανοίγει τους ορίζοντες και δημιουργεί σπουδές εμπειρίες ζωής:Κάθε φοιτητής που ταξίδεψε, έζησε, έμαθε και αγάπησε μέσα από το Erasmus, είναι — χωρίς να το γνωρίζει ίσως — κομμάτι του δικού της ονείρου.Η Sofia Corradi πίστεψε στην Ευρώπη των πολιτών, της νεολαίας, της αλληλοκατανόησης.Πίστεψε πως η εκπαίδευση μπορεί να γίνει το πιο ισχυρό εργαλείο ειρήνης.Και τα κατάφερε.Η κληρονομιά της δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα.Είναι μια ολόκληρη γενιά που έμαθε να βλέπει τον κόσμο αλλιώς — με ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό και ανοιχτά σύνορα.Αντίο, Sofia Corradi,ευχαριστούμε για το θάρρος, την έμπνευση και την πίστη σου στη δύναμη της γνώσης.Χάρη σε εσένα, εκατομμύρια νέοι ένιωσαν πως η Ευρώπη μπορεί πράγματι να είναι ένα κοινό σπίτι».