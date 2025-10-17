Πρέσινγκ στον Τραμπ για παλαιστινιακό κράτος και αύξηση επιρροής στη Γάζα - Τι αποκαλύπτει σχέδιο 4 σελίδων της ΕΕ

Το σχέδιο που θα συζητήσουν προσεχώς οι υπουργοί Εξωτερικών και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συνέταξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και αποκάλυψε το Politico - «Παγώνει» η Κομισιόν τις κυρώσεις που σκεφτόταν να επιβάλει στο Ισραήλ