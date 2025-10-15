ΥΠΕΞ: Σταθερή η θέση της Ελλάδας στο θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο τόπος που θα μετεγκατασταθεί η Μεγάλη του Γένους Σχολή - Δεν έχουν διαρραγεί οι σχέσεις και η επικοινωνία με την Τουρκία, είπε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού

