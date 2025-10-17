Παρατάθηκε η εκεχειρία μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, ξεκινούν συζητήσεις στη Ντόχα
Παρατάθηκε η εκεχειρία μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, ξεκινούν συζητήσεις στη Ντόχα
Οι δύο χώρες είχαν κηρύξει 48ωρη κατάπαυση πυρός το απόγευμα της Τετάρτης
Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν αμοιβαία την Παρασκευή να παρατείνουν την 48ωρη εκεχειρία τους μέχρι την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στη Ντόχα, σύμφωνα με τρεις πακιστανικούς αξιωματούχους ασφαλείας και μία πηγή των Αφγανών Ταλιμπάν.
Μια πακιστανική αντιπροσωπεία είχε ήδη φτάσει στη Ντόχα, ενώ μια αφγανική αντιπροσωπεία αναμενόταν να φτάσει στην πρωτεύουσα του Κατάρ το Σάββατο, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες δεν θέλησαν να κατονομαστούν καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.
Μια προσωρινή 48ωρη εκεχειρία μεταξύ των γειτόνων την Τετάρτη διέκοψε τις σφοδρές μάχες που προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - στρατιώτες και άμαχους - την τελευταία εβδομάδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Μια πακιστανική αντιπροσωπεία είχε ήδη φτάσει στη Ντόχα, ενώ μια αφγανική αντιπροσωπεία αναμενόταν να φτάσει στην πρωτεύουσα του Κατάρ το Σάββατο, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες δεν θέλησαν να κατονομαστούν καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.
Μια προσωρινή 48ωρη εκεχειρία μεταξύ των γειτόνων την Τετάρτη διέκοψε τις σφοδρές μάχες που προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - στρατιώτες και άμαχους - την τελευταία εβδομάδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα