Παρατάθηκε η εκεχειρία μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, ξεκινούν συζητήσεις στη Ντόχα
ΚΟΣΜΟΣ
Οι δύο χώρες είχαν κηρύξει 48ωρη κατάπαυση πυρός το απόγευμα της Τετάρτης

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν αμοιβαία την Παρασκευή να παρατείνουν την 48ωρη εκεχειρία τους μέχρι την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στη Ντόχα, σύμφωνα με τρεις πακιστανικούς αξιωματούχους ασφαλείας και μία πηγή των Αφγανών Ταλιμπάν.

Μια πακιστανική αντιπροσωπεία είχε ήδη φτάσει στη Ντόχα, ενώ μια αφγανική αντιπροσωπεία αναμενόταν να φτάσει στην πρωτεύουσα του Κατάρ το Σάββατο, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες δεν θέλησαν να κατονομαστούν καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Μια προσωρινή 48ωρη εκεχειρία μεταξύ των γειτόνων την Τετάρτη διέκοψε τις σφοδρές μάχες που προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - στρατιώτες και άμαχους -  την τελευταία εβδομάδα.


