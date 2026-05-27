Μετακινείται σε άλλη θέση άγαλμα 20 μέτρων του Μέσι στην Ινδία για να μην το πάρει ο αέρας

Ένα άγαλμα του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, με ύψος που ούτε λίγο ούτε πολύ φτάνει τα 21 μέτρα, πρόκειται να απομακρυνθεί από το σημείο που είχε στηθεί γιατί ταλαντευόταν από τον άνεμο.

Το γιγαντιαίο άγαλμα είχε ανεγερθεί πέρυσι τον Δεκέμβριο στην Καλκούτα, κατά τη διάρκεια περιοδείας του Μέσι στη χώρα.

Mηχανικοί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων πραγματοποίησαν επιθεώρηση του αγάλματος μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής. Διατάχθηκε η άμεση απομάκρυνση και μετακίνηση του αγάλματος, αφού η επιθεώρηση διαπίστωσε ότι η δομική ακεραιότητα του αγάλματος ήταν προβληματική.

Πρόκειται για μια κατασκευή από φάιμπεργκλας και σίδερο που έχει ασφαλιστεί με ανθεκτικά νάιλον σχοινιά για να μην πέσει, ενώ έχουν στηθεί φράγματα για να κρατήσουν τους περαστικούς μακριά.

Πληροφορίες που μεταφέρει το BBC, αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν εναλλακτικές τοποθεσίες για το άγαλμα, το οποίο συναρμολογήθηκε σε διάστημα 27 ημερών από μια ομάδα 45 ατόμων.

Το ότι βρίσκεται κοντά σε πολυσύχναστο δρόμο και σε σταθμό του μετρό καθιστά την απομάκρυνσή του «πιο εύκολη στα λόγια παρά στην πράξη», λένε οι τοπικές Αρχές που σχεδιάζουν πάντως να το απομακρύνουν το συντομότερο.

Ο Μέσι είχε κάνει τα αποκαλυπτήρια εικονικά καθώς εμφανίστηκε σε μια οθόνη και απλά πάτησε ένα κουμπί σε τηλεχειριστήριο.

