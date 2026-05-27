Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο: Κάλεσαν τους κατοίκους της Τύρου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενόψει των βομβαρδισμών εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Τύρου και των προσφυγικών καταυλισμών και των γειτονικών συνοικιών, για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τα σπίτια σας, βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο Αβισάι Αντράι, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.



Στο μεταξύ, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά στο φυλάκιό του στην Μπεκάα και ότι έχει ανακτήσει τη σορό του.



Ο λιβανέζικος στρατός δήλωσε ότι η ανάκτηση της σορού καθυστέρησε για μία ημέρα λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περίχωρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.



Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της πόλης αυτής και των περιχώρων της να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



«Πολεμικά αεροσκάφη του ισραηλινού εχθρού βομβάρδισαν τα περίχωρα της Τύρου», μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (ANI), αναφέροντας μια ακόμη επιδρομή κοντά στην πόλη.



Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην Τύρο ανέφερε επίσης τουλάχιστον ένα πλήγμα στα περίχωρα της πόλης.
