Τραμπ: Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων
Επανέλαβε ότι πιστεύει ότι οι Ιρανοί ηγέτες «επιθυμούν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία» - Πρόσθεσε επίσης πως η Τεχεράνη διαπραγματεύεται με τα τελευταία της αποθέματα ενέργειας, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λάβει άρση κυρώσεων σε αντάλλαγμα για την παράδοση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης που έχει προκαλέσει αναταραχή στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.
Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο χαλάρωσης των αμερικανικών κυρώσεων προς το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα λέγοντας: «Όχι, καθόλου. Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι πιστεύει ότι οι Ιρανοί ηγέτες «επιθυμούν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».
«Είτε αυτό, είτε θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Πρόσθεσε επίσης πως: «Διαπραγματεύονται με τα τελευταία τους αποθέματα ενέργειας. Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί».
Παράλληλα, με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν να παραμένουν αβέβαιες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συγκάλεσε την Τετάρτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου, επιδιώκοντας να παρουσιάσει πρόοδο σε μια κρίση που έχει προκαλέσει πολιτικό και οικονομικό κόστος στο εσωτερικό της χώρας.
Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του και η Τεχεράνη έχουν «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί» μια συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου, οι συνομιλίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.
«Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε» δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.
.@POTUS on Iran: "They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be — either that or we'll have to just finish the job... They're negotiating on fumes, but we'll see what happens." pic.twitter.com/eZDKq4RLHO— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026
